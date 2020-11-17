Fahrettin Koca, yasaklar ve kısıtlamalar için ne dedi?

En çok merak edilen konulardan bir tanesi de Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu... İşte, Bakan Koca'nın daha önce kısıtlamalara yönelik verdiği yanıt

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce, Bilim Kurulu sonrası yaptığı yazılı açıklamada, ”Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı” demişti.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada 11 aydır korona virüs salgınıyla mücadele edildiği söyleyerek, “Salgın, küresel ölçekte yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Bugün itibarıyla dünya genelinde 55 milyon vaka tespit edildi, 1 milyon 400 bine yakın can kaybı yaşandı. Bu süreçte hiçbir ülkenin bu virüsten bağışık kalması mümkün olmadı. Ülkemizde Mart-Mayıs ayları arasında yaşanan ilk dalganın ardından vaka sayılarını kontrol altına almayı başardık. Ancak son aylarda, tüm dünyadakine benzer bir seyirle vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz. Bugün birçok ülke kapanma tedbirleri dahil toplumsal hareket kısıtlamalarına yeniden başvurmaya başladı” ifadelerine yer verdi.

Koca, son dönemde Türkiye’de genel bir artış eğiliminin mevcut olduğuna dikkat çekerek, birçok il üzerinde özel olarak durduklarını aktardı. Koca, “ İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor. Birçok ilimizdeki artış, sağlık kuruluşlarımız üzerindeki baskının da artmasına sebep oluyor. Bilim Kurulunda artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk. Hastane kapasitelerimize, sağlık çalışanlarımızın koşullarına, uyguladığımız tedavi protokollerine, dünyadaki yeni tedavi seçeneklerine, aşı ve ilaç çalışmalarına yönelik detaylı değerlendirmelerimizi yaptık” açıklamasında bulundu.



Kış aylarının gelişi nedeniyle insanların daha yoğun kapalı alanlarda bulunduğunu belirten Bakan Koca, açıklamasında şunları kaydetti:

“Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı.”

Salgınla mücadelede yalnızca kamu kurumlarının çabasının yeterli olmadığını aktaran Koca, “Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın, kanaat önderlerinin ve birer birer her vatandaşımızın sağduyusuna ve katkısına ihtiyacımız var. Unutmayalım, korona virüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir” dedi.

