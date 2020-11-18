Fahrettin Koca aşı için tarih verdi! Yerli aşı ne zaman çıkacak?
Koronavirüs aşısına ilişkin flaş açıklamalar yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tarih vererek gelecek aşı miktarını da duyurdu.
GÜNDEM 18.11.2020, 21:57
Bakan Fahrettin Koca, "Türkiye'nin geçen yıl yaptığı grip aşısı tedariği bir milyon 300 bin ama yapılan bir milyon 100 bin aşı. Grip aşısında arttırabileceğimiz rakam sınırlı. Bu süreçte 2.3 milyona çıkardık. Şu ana kadar 600 bin kişiye yaptık grip aşısı." dedi.
Yerli aşının Nisan ayında devreye girebileceğini dile getiren Fahrettin Koca, "Pfizer ((aşı) ile ilgili Aralık ayında olma ihtimali zayıf görünüyor. Ruhsatın Aralık'ta olmama ihtimali yüksek oldu. Olursa Türkiye'ye verebileceği rakam 1 milyon. Yıl içinde de 25 milyona olabilirliği şeklinde görüşmelerimiz var. Yerli aşımızın devreye girmesi Nisan ayı şeklinde olur." ifadesini kullandı.
Çin aşısı için ise Koca, "Çin aşısı için de Aralık ayında 10 milyon aşı alabileceğiz Ocak ayında da böyle olacak bu sayı 2 katına çıkabilir bir iki gün içinde sözleşmeler imzalanacak" diye konuştu.
Yerli aşının Nisan ayında devreye girebileceğini dile getiren Fahrettin Koca, "Pfizer ((aşı) ile ilgili Aralık ayında olma ihtimali zayıf görünüyor. Ruhsatın Aralık'ta olmama ihtimali yüksek oldu. Olursa Türkiye'ye verebileceği rakam 1 milyon. Yıl içinde de 25 milyona olabilirliği şeklinde görüşmelerimiz var. Yerli aşımızın devreye girmesi Nisan ayı şeklinde olur." ifadesini kullandı.
Çin aşısı için ise Koca, "Çin aşısı için de Aralık ayında 10 milyon aşı alabileceğiz Ocak ayında da böyle olacak bu sayı 2 katına çıkabilir bir iki gün içinde sözleşmeler imzalanacak" diye konuştu.
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