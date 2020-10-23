Fahrettin Koca açıkladı! Sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Vaka artışları nedeniyle kısıtlama tedbirleri alınıp alınmayacağı hakkında soruları yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Özellikle sokağa çıkma yasağını düşünmüyoruz. Ama hareketliliğin artmasıyla birlikte salgının arttığını da iyi biliyoruz. "Bu nedenle maske, mesafe ve temizliğin son derece önemli olduğunu, kalabalık ortamlara girilmekten kaçınılması gerektiğini, evlere de mümkün mertebe misafir alınmamasını bu dönemde önemsiyoruz." dedi.

"Bunun dışında ulaşımın önemli bir kaynak olduğunu, hem kamuda hem özel sektörde esnek mesai ciddi anlamda devreye giriyor olmalı." diyen Koca, "Günün özellikle pik yapan 2 saati var. Bu pik yapan zaman dilimlerini azaltmak gerekiyor, bunun yolu da esnek mesaiden geçer. Bölgede İl Hıfzısıhha Kurullarımız bu konuda son derece yetkili. Ulaşım açısından oluşabilecek riski minimalize etmek için üzerlerine düşeni yapıyor olmalı. Maske sadece koronaya karşı değil, önümüzdeki dönem viral enfeksiyonların yoğun olacağı bir döneme giriyoruz. Maskenin bütün viral enfeksiyonlar için %90'a kadar önleyici olduğunu biliyoruz. Aşının %60 oranında koruyuculuğu olduğunu biliyoruz. Aşının etkisi azaltmak için söylemiyorum bunu." ifadesini kullandı.

Fahrettin Koca, "Ülke olarak aşılamayı erken dönemde başlatmak istiyoruz. Önümüzdeki 4-5 ayın çok önemli olduğunu, maskenin her türlü viral enfeksiyona çok etkili olduğunu, hatta aşı benzeri bir etki gösterdiğini söylüyoruz.Çocuk yaş grubunda viral enfeksiyonlar, influenza çok yaygın görülürdü bu dönemde. Ama şu an bu sayının artmadığını görüyoruz. Kovid hastalarının geldiği polikliniklerde bu sayı artıyor. Bunun nedeninin maske, mesafe ve tedbirlere uyulup uyulmaması olduğun görüyoruz." dedi.

