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Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na: Yazıklar olsun!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki ifadelerini eleştirerek, "Hukuk ve millet önünde hesabını soracağız" dedi.
GÜNDEM 01.12.2020, 20:44
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki ifadelerini eleştirirken "Hukuk ve millet önünde hesabını soracağız" dedi.
Twitter'dan açıklama yapan Altun, "Şanlı ordumuza karşı aşağılık ifadeler kullanan 'vekil'ine tek kelime etmeyen, edemeyenler milletimizin verdiği yetkiyle gece gündüz demeden bu ülke için çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatıyorlar. Yazıklar olsun. Hukuk ve millet önünde hesabını soracağız!" ifadesini kullandı.
Şanlı ordumuza karşı aşağılık ifadeler kullanan "vekil"ine tek kelime etmeyen, edemeyenler milletimizin verdiği yetkiyle gece gündüz demeden bu ülke için çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatıyorlar. Yazıklar olsun. Hukuk ve millet önünde hesabını soracağız!
— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 1, 2020
Şanlı ordumuza karşı aşağılık ifadeler kullanan "vekil"ine tek kelime etmeyen, edemeyenler milletimizin verdiği yetkiyle gece gündüz demeden bu ülke için çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatıyorlar. Yazıklar olsun. Hukuk ve millet önünde hesabını soracağız! pushfn('ads'); — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 1, 2020
Twitter'dan açıklama yapan Altun, "Şanlı ordumuza karşı aşağılık ifadeler kullanan 'vekil'ine tek kelime etmeyen, edemeyenler milletimizin verdiği yetkiyle gece gündüz demeden bu ülke için çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatıyorlar. Yazıklar olsun. Hukuk ve millet önünde hesabını soracağız!" ifadesini kullandı.
Şanlı ordumuza karşı aşağılık ifadeler kullanan "vekil"ine tek kelime etmeyen, edemeyenler milletimizin verdiği yetkiyle gece gündüz demeden bu ülke için çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatıyorlar. Yazıklar olsun. Hukuk ve millet önünde hesabını soracağız!
— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 1, 2020
Şanlı ordumuza karşı aşağılık ifadeler kullanan "vekil"ine tek kelime etmeyen, edemeyenler milletimizin verdiği yetkiyle gece gündüz demeden bu ülke için çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatıyorlar. Yazıklar olsun. Hukuk ve millet önünde hesabını soracağız! pushfn('ads'); — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 1, 2020
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