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Fahrettin Altun'dan Katar açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından Katar ile yapılan anlaşmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

GÜNDEM 28.11.2020, 17:40
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Fahrettin Altun'dan Katar açıklaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından Katar ile yapılan anlaşmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Fahrettin Altun, "Ülkemize üst düzey uluslararası yatırım çekmek için yoğun bir gayret içerisindeyiz. İki gün önce gerçekleştirilen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı bunun somut ve başarılı bir örneğidir." dedi. 
Fahrettin Altun'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şu şekilde:
"Tüm dünyayı siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda olumsuz yönde etkileyen koronavirüs salgınına rağmen hukuk ve ekonomi alanlarında güçlü reformların hazırlığını yaparak Türkiye'yi çok daha ileri bir noktaya taşımaya kararlıyız.
Ülkemize üst düzey uluslararası yatırım çekmek için yoğun bir gayret içerisindeyiz. İki gün önce gerçekleştirilen Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı bunun somut ve başarılı bir örneğidir.
Ülkemizin ekonomisine olan güvenin tescili niteliğinde olan söz konusu ikili anlaşmaları, daha birçok uluslararası yatırımcıyla devam ettirmeye ve mandacı zihniyete teslim olmadan ekonomimizi ve ülkemizi daha da büyütmeye kararlıyız."
Tüm dünyayı siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda olumsuz yönde etkileyen Koronavirüs salgınına rağmen hukuk ve ekonomi alanlarında güçlü reformların hazırlığını yaparak Türkiye’yi çok daha ileri bir noktaya taşımaya kararlıyız.
— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 28, 2020

Tüm dünyayı siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda olumsuz yönde etkileyen Koronavirüs salgınına rağmen hukuk ve ekonomi alanlarında güçlü reformların hazırlığını yaparak Türkiye’yi çok daha ileri bir noktaya taşımaya kararlıyız. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 28, 2020
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