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Fahrettin Altun'dan dikkat çeken hareket: Erdoğan ile gazetecilerin...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gazetecilerle fotoğraf çektirdiği sırada deklanşöre basan isimlerden biri de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun oldu.
GÜNDEM 01.01.2021, 17:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Açıklama sonrası, Erdoğan, kendisini takip eden gazetecileri, birlikte fotoğraf çekimi için yanına davet etti.Muhabirler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gidince, Hürriyet muhabiri Özgür Altuncu'nun boşta kalan fotoğraf makinesini gören Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, makineyi alıp muhabirlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile verdiği o kareyi fotoğrafladı.
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