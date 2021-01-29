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Fahrettin Altun'dan A Haber'e tebrik, FOX TV'ye tepki!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, FOX TV'ye tepki gösterirken A Haber'i sosyal medyadan tebrik etti. 

GÜNDEM 29.01.2021, 20:15
Fahrettin Altun'dan A Haber'e tebrik, FOX TV'ye tepki!
İzmir'in Ödemiş ilçesinde Fikret Sefa Yeşil adlı bir çiftçi ile röportaj yapan FOX Haber, 2020 yılında çiftçilere hiç destek sağlanmadığını iddia etti.

"Hala alamadıkları 2020 desteklerini bekliyorlar" başlığıyla verilen haberde konuşan çiftçi Yeşil, "2021 Ocak ayındayız daha 2020'nin desteklerinden hiç faydalanamadık. Ne süt desteği, ne hayvan desteği ne de yem desteği alabildik" demişti.

İzmir Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri ise o ilçeye giderek Fikret Safa Yeşil'e 2020 yılında yapılan ödemeleri tek tek belgelerle gösterdi. Belgelerde; 2020 yılının Kasım, Ekim ve Temmuz aylarında; buzağı desteklemesi, süt desteklemesi, süt analiz desteği, mazot ve gübre desteği verildiği yazıyordu.

A Haber'de "FOX Tv'de 'destek almadım' diyen çiftçiye 29 bin TL ödenmiş" başlığıyla yayınlanan görüntülerde kanalın uzattığı mikrofana iddialarla ilgili yanıt veren Yeşil, bu kez de "Bilmiyorum, onları oğlan alıyor. Kesin olarak bir şey diyemem, parça parça aldık" ifadelerini kullandığı görüldü.

A Haber'in yapmış olduğu haber sonrası İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan da paylaşım geldi.
FOX Tv'nin haberine tepki gösteren Altun "Devletimizin 2020 yılında, sadece İzmirli vatandaşlarımıza sağladığı tarım ve hayvancılık desteği tutarı 719 milyon TL. Bu koskoca hakikate sırt çevirip FOX TV’nin yaptığı gibi yalan haber yapmak ne medya etiğine ne de insanlığa sığar. Ayıptır, günahtır. Yapmayın!" ifadelerine yer verdi.

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