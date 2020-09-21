Facianın eşiğinden dönüldü! Freni boşalan kamyon çocuk parkına daldı
Manisa'da, henüz bilinmeyen bir nedenle freni boşalan kamyon yaklaşık 150 metre kaydıktan sonra çocuk parkındaki elektrik direğine çarparak durabildi.
GÜNDEM 21.09.2020, 20:56
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, freni boşalan kamyon yaklaşık 150 metre geri kaydıktan sonra çocuk parkındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Parkta oyun oynayan çocuklar kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kaza, saat 18.20 sıralarında Selvilitepe Mahallesi Okyay Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Birol Zaman'a ait park halindeki 45 TF 889 plakalı kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle frenleri boşaldı. Geriye doğru kaymaya başlayan kamyon yaklaşık 150 metre gittikten sonra çocuk parkına daldı.
O sırada parkta oyun oynayan çocuklar, beton elektrik direğine çarparak duran kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Parkta oyun oynayan çocuklardan birinin bisikleti ise devrilen elektrik direğinin altında kalarak kullanılmaz hale geldi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, kamyonda ve çocuk parkında maddi hasar meydana geldi.
Kaza, saat 18.20 sıralarında Selvilitepe Mahallesi Okyay Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Birol Zaman'a ait park halindeki 45 TF 889 plakalı kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle frenleri boşaldı. Geriye doğru kaymaya başlayan kamyon yaklaşık 150 metre gittikten sonra çocuk parkına daldı.
O sırada parkta oyun oynayan çocuklar, beton elektrik direğine çarparak duran kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu. Parkta oyun oynayan çocuklardan birinin bisikleti ise devrilen elektrik direğinin altında kalarak kullanılmaz hale geldi. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, kamyonda ve çocuk parkında maddi hasar meydana geldi.
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