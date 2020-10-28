Facebook'un o özelliği Türkiye'de hizmete girdi
Facebook, Messenger ve Instagram'ı birleştirme özelliğini Türkiye'de hizmete sundu.
GÜNDEM 28.10.2020, 05:01
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Geçtiğimiz ay Messenger ve Instagram'ı birleştirme kararı alan ünlü sosyal medya devi Facebook, bu özelliği bazı bölgelerde kullanıma sunmasının ardında söz konusu özelliği Türkiye'de de yayınlandı.
Konuya dair açıklama yapan Facebook "En iyi Messenger özelliklerinden bazılarını Instagram'a getirmek için Messenger ve Instagram deneyimini birleştiriyoruz. Bu sayede hangi uygulamayı kullanırsanız kullanın en iyi mesajlaşma deneyimine erişmiş olacaksınız" dedi.
Ünlü sosyal medya Platformu ayrıca iki uygulamanın birleştirilmesiyle birlikte yakında pek çok yeniliğin geleceğini de açıkladı.
Konuya dair açıklama yapan Facebook "En iyi Messenger özelliklerinden bazılarını Instagram'a getirmek için Messenger ve Instagram deneyimini birleştiriyoruz. Bu sayede hangi uygulamayı kullanırsanız kullanın en iyi mesajlaşma deneyimine erişmiş olacaksınız" dedi.
Ünlü sosyal medya Platformu ayrıca iki uygulamanın birleştirilmesiyle birlikte yakında pek çok yeniliğin geleceğini de açıkladı.
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