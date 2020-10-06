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Facebook'tan Trump'a uyarı! Paylaşımı silindi
Sosyal medya platformu Facebook, yanlış bilgi paylaşımı yaptığı gerekçesiyle ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaşımını sildi.
GÜNDEM 06.10.2020, 22:41
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Facebook, ABD Başkanı Donald Trump'ın mevsimsel gribin yeni tip koronavirüsten daha ölümcül olduğunu savunduğu paylaşımını sildi.
Koronavirüs tedavisine Beyaz Saray'dan devam eden Trump'ın sabah saatlerinde Twitter ve Facebook'ta yaptığı paylaşımda, "Bazı kişiler için Kovid-19, gripten daha az ölümcül" ifadelerini kullanması sosyal medya şirketlerini harekete geçirdi.
Facebook, Trump'ın Koronavirüs konusunda yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle söz konusu paylaşımı sildi.
Twitter ise Trump'ın paylaşımını kaldırmadı ancak söz konusu paylaşıma, "Bu tweet, Kovid-19 konusunda yanlış ve zararlı bilgi yaydığı için Twitter kurallarını ihlal etmiştir. Ancak Twitter, bu tweetin erişilebilir kalmasının kamunun yararına olabileceğine karar vermiştir" şeklinde bir uyarı ekledi.
Trump, paylaşımında "Her yıl sayıları bazen 100 bine varan birçok insan aşısı olmasına rağmen gripten dolayı ölüyor. Bunun için ülkemizi karantinaya alıyor muyuz? Hayır, onunla yaşamayı öğrendik, şimdi de Kovid-19 ile yaşamayı öğreniyoruz, bazı kişiler için Kovid-19 gripten daha az ölümcül" değerlendirmesinde bulunmuştu.
Koronavirüs tedavisine Beyaz Saray'dan devam eden Trump'ın sabah saatlerinde Twitter ve Facebook'ta yaptığı paylaşımda, "Bazı kişiler için Kovid-19, gripten daha az ölümcül" ifadelerini kullanması sosyal medya şirketlerini harekete geçirdi.
Facebook, Trump'ın Koronavirüs konusunda yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle söz konusu paylaşımı sildi.
Twitter ise Trump'ın paylaşımını kaldırmadı ancak söz konusu paylaşıma, "Bu tweet, Kovid-19 konusunda yanlış ve zararlı bilgi yaydığı için Twitter kurallarını ihlal etmiştir. Ancak Twitter, bu tweetin erişilebilir kalmasının kamunun yararına olabileceğine karar vermiştir" şeklinde bir uyarı ekledi.
Trump, paylaşımında "Her yıl sayıları bazen 100 bine varan birçok insan aşısı olmasına rağmen gripten dolayı ölüyor. Bunun için ülkemizi karantinaya alıyor muyuz? Hayır, onunla yaşamayı öğrendik, şimdi de Kovid-19 ile yaşamayı öğreniyoruz, bazı kişiler için Kovid-19 gripten daha az ölümcül" değerlendirmesinde bulunmuştu.
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