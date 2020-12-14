Facebook'tan skandal arka plan paylaşımı! Siyonist katillere destek

Dünyaca ünlü sosyal medya devi Facebook, paylaşım sisteminde arka plan görsellerinde Siyonist İsrail rejimine ait sembolleri kullanması tepkiye yol açtı.

Çocukları katleden ve terörist faaliyetlerde bulunan Siyonist İsrail rejimine ait görselleri dikkat çekmeyecek bir şekilde arka plan görseli olarak uygulamaya başlayan Facebook, bu şekildeki kararıyla neyi hedeflediği merak konusu oldu.

Arka plan görsellerde 'Altı Köşeli Siyon Yıldızı ile Siyon Şamdanı'nı kullanıcıların paylaşımına açan Facebook, Siyonist İsrail'e bu şekilde destek çıkmasıyla farklı soru işaretlerine neden oldu.

Ayrıca sosyal medya kullanıcıları "Ne düşünüyorsun?" başlığı altında günlük paylaşımı yaparken Siyonist İsrail'e ait sembollerle karşılaşması kullanıcıların sert tepki gösterdi.

Öte yandan Facebook'un kurucu Mark Zuckerberg, Yahudi kökenli anne ve babanın çocuğu olarak biliyor.

