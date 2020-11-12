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Facebook ve Google ABD'deki başkanlık seçimleri ilgili yeni karar...
Facebook, ABD başkanlık seçiminden sonra sonuçların hemen belli olmaması nedeniyle başlattığı geçici siyasi reklam yasağını bir ay daha uzattığını ilan etti
GÜNDEM 12.11.2020, 09:44
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Facebook tarafından yapılan açıklamada, " ABD'deki seçimleri korumaya yönelik devam eden çabalarımızın bir parçası olarak siyasi ve sosyal konularla ilgili geçici olarak reklamlara ara verme kararımız devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
Söz konusu açıklamada, reklam verenlerden yasağın bir ay daha uzamasıni bekleyebilecekleri belirtilirken ancak mevcur şartlara göre reklam serbestisinin daha önceye alınması fırsatının da değerlendirileceği dile getirildi.
ABD'nin bir diğer teknoloji devi Google ise salı akşamı yaptığı açıklamada, Georgia eyaletindeki senato seçim sonuçlarının ikinci tura kalması ve senatodaki çoğunluğu belirleyebilecek önemde olması nedeniyle siyasi reklamları bir süre daha platformdan uzak tutmaya karar verdiğini ilan etmişti.
Facebook ve Google, siyasi reklamların 3 Kasım başkanlık seçimlerinin resmi sonucu onaylanmadan gerginliği daha da artıracağı ve sosyal huzursuzluğa neden olabileceği endişesini öne sürerken siyasi stratejistler ise söz konusu reklamların seçmene ulaşmak için kritik önemde olduğunu savunarak yasağı eleştirdi.
Söz konusu açıklamada, reklam verenlerden yasağın bir ay daha uzamasıni bekleyebilecekleri belirtilirken ancak mevcur şartlara göre reklam serbestisinin daha önceye alınması fırsatının da değerlendirileceği dile getirildi.
ABD'nin bir diğer teknoloji devi Google ise salı akşamı yaptığı açıklamada, Georgia eyaletindeki senato seçim sonuçlarının ikinci tura kalması ve senatodaki çoğunluğu belirleyebilecek önemde olması nedeniyle siyasi reklamları bir süre daha platformdan uzak tutmaya karar verdiğini ilan etmişti.
Facebook ve Google, siyasi reklamların 3 Kasım başkanlık seçimlerinin resmi sonucu onaylanmadan gerginliği daha da artıracağı ve sosyal huzursuzluğa neden olabileceği endişesini öne sürerken siyasi stratejistler ise söz konusu reklamların seçmene ulaşmak için kritik önemde olduğunu savunarak yasağı eleştirdi.
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