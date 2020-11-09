Facebook Business Suite nedir, nasıl kullanılır?
Facebook Business Suite işletmelere özel geliştirilen bir araçtır. Peki, Facebook Business Suite nasıl kullanılır? Facebook Business Suite uygulaması işletmelere yardımcı olmak için yayına alınmıştır.
GÜNDEM 09.11.2020, 17:22
İşletmelere özel yeni sosyal medya aracı olan Facebook Business Suite sosyal medya hesaplarının (Facebook, Messenger, Instagram) kontrol alanını tek bir uygulama indirerek kolay kullanım sağlamaktadır. WhatsApp Business da çok yakında bu uygulamaya entegre edilecek.
Facebook Business Suite Android ve IOS telefonlar için kullanılabilir durumda. Telefonunuza Business Suite uygulamasını indirdikten sonra Facebook ve Instagram sayfalarınızı uygulamaya entegre ederek Business Suite’i üzerinden kontrol ve yönetim yapabilirsiniz.
Telefonunuzda önceden Facebook Sayfa Yöneticisi uygulaması yüklü ise uygulamayı güncellediğinizde uygulamanın adı Facebook Business Suite şeklinde yüklenecek. Uygulama ile ilgili açıklama yapan Facebook, öncelikli olarak küçük işletmelere yardımcı olmak için araç oluşturmayı istediğini belirtti.Facebook Business Suite sayfasına business.facebook.com adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
Facebook Business Suite Android ve IOS telefonlar için kullanılabilir durumda. Telefonunuza Business Suite uygulamasını indirdikten sonra Facebook ve Instagram sayfalarınızı uygulamaya entegre ederek Business Suite’i üzerinden kontrol ve yönetim yapabilirsiniz.
Telefonunuzda önceden Facebook Sayfa Yöneticisi uygulaması yüklü ise uygulamayı güncellediğinizde uygulamanın adı Facebook Business Suite şeklinde yüklenecek. Uygulama ile ilgili açıklama yapan Facebook, öncelikli olarak küçük işletmelere yardımcı olmak için araç oluşturmayı istediğini belirtti.Facebook Business Suite sayfasına business.facebook.com adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 09 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|17
|2. Fenerbahçe
|8
|17
|3. Galatasaray
|8
|16
|4. Başakşehir
|8
|13
|5. Karagümrük
|8
|12
|6. Kasımpaşa
|8
|12
|7. Rizespor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Malatyaspor
|8
|11
|10. Hatayspor
|6
|11
|11. Beşiktaş
|7
|10
|12. Konyaspor
|7
|9
|13. Antalyaspor
|8
|9
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Sivasspor
|7
|8
|16. Erzurumspor
|7
|8
|17. Trabzonspor
|8
|6
|18. Kayserispor
|7
|6
|19. Gençlerbirliği
|7
|5
|20. Denizlispor
|7
|5
|21. Ankaragücü
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|8
|18
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Samsunspor
|9
|16
|4. Adana Demirspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|9
|15
|6. Altınordu
|8
|14
|7. Giresunspor
|8
|14
|8. Akhisar Bld.Spor
|9
|13
|9. Balıkesirspor
|9
|13
|10. Adanaspor
|8
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Altay
|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|8
|5
|16. Ankaraspor
|8
|5
|17. Boluspor
|9
|4
|18. Eskişehirspor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|8
|18
|2. Tottenham
|8
|17
|3. Liverpool
|8
|17
|4. Southampton
|8
|16
|5. Chelsea
|8
|15
|6. Aston Villa
|7
|15
|7. Everton
|8
|13
|8. Crystal Palace
|8
|13
|9. Wolverhampton
|8
|13
|10. Man City
|7
|12
|11. Arsenal
|8
|12
|12. West Ham
|8
|11
|13. Newcastle
|8
|11
|14. M. United
|7
|10
|15. Leeds United
|8
|10
|16. Brighton
|8
|6
|17. Fulham
|8
|4
|18. West Bromwich
|8
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Villarreal
|9
|18
|3. Atletico Madrid
|7
|17
|4. Real Madrid
|8
|16
|5. Granada
|8
|14
|6. Cádiz
|9
|14
|7. Real Betis
|9
|12
|8. Barcelona
|7
|11
|9. Valencia
|9
|11
|10. Getafe
|8
|11
|11. Elche
|7
|11
|12. Sevilla
|7
|10
|13. Osasuna
|8
|10
|14. Athletic Bilbao
|8
|9
|15. Deportivo Alaves
|9
|9
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|7
|18. Levante
|8
|6
|19. Real Valladolid
|9
|6
|20. Huesca
|9
|6
Sayfalar Tümü