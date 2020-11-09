Facebook Business Suite nedir, nasıl kullanılır?

İşletmelere özel yeni sosyal medya aracı olan Facebook Business Suite sosyal medya hesaplarının (Facebook, Messenger, Instagram) kontrol alanını tek bir uygulama indirerek kolay kullanım sağlamaktadır. WhatsApp Business da çok yakında bu uygulamaya entegre edilecek.



Facebook Business Suite Android ve IOS telefonlar için kullanılabilir durumda. Telefonunuza Business Suite uygulamasını indirdikten sonra Facebook ve Instagram sayfalarınızı uygulamaya entegre ederek Business Suite’i üzerinden kontrol ve yönetim yapabilirsiniz.

Telefonunuzda önceden Facebook Sayfa Yöneticisi uygulaması yüklü ise uygulamayı güncellediğinizde uygulamanın adı Facebook Business Suite şeklinde yüklenecek. Uygulama ile ilgili açıklama yapan Facebook, öncelikli olarak küçük işletmelere yardımcı olmak için araç oluşturmayı istediğini belirtti.Facebook Business Suite sayfasına business.facebook.com adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

