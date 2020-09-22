Fabrikalar satılınca okullar fabrika oldu! 1 milyon lira ciro yaptılar

Hükümetin özelleştirme politikalarıyla satılan onlarca fabrikanın yerinde yeller esiyor. Pandemi sürecinde okullarında adeta fabrika kuran öğrenci ve öğretmenler ülke ekonomisine katma değer kattı.

Bingöl merkezde eğitim veren 850 öğrencili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle, öğretmen ve metal bölümü öğrencileriyle birlikte kolları sıvadı, bu kezde dezenfektan stanttı üretimine başladı.Günlük 50 adet el temassız sensörlü ve pedallı dezenfektan stanttı üreten okul, hem kentteki kamu kurum ve kuruluşlardan hem özel sektörle, çevre illerden sipariş almaya başladı.

Yıllık 1 milyon TL ciro yaptıklarını belirten Okul Müdür Ahmet Aşar, “1967 yılında kurulan okulumuz 6 bölümde faaliyetlerini sürdürmektedir. Döner sermaye işletmesinde çok aktif bir şekilde okulumuzun faaliyetleri sürüyor. Yıllık 1 milyon TL ciroyu yakalamış bulunmaktayız. Hedefimiz, 2 milyon TL ciroyu yakalamak, okul olarak planladığımız bu” dedi.



El temassız sensörlü ve ayak pedallı dezenfektan stanttı üretimi yaptıklarını aktaran Aşar, “Gerek dünyayı gerekse ülkemizi etkisi altına alan bu pandemi sürecinde okul olarak ülkemize bir katkımızın olmasını istedik. Bu çerçevede gerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müz gerek okul idaremizle beraber neler yapabileceğimizi görüştük. Daha sonra dezenfektan stantlarını üretmek için kollarımızı sıvadık. 2 çeşit dezenfektan standı ürettik. Sensörlü ve pedalı dezenfektan stantları ürettik. Üretimini yaptıktan sonra kamu, kurum ve kuruluşları ve özel sektörden birçok talep gelmeye başladı. Bu talepler çevre illere kadar yayıldı. Bu siparişlerimizi yetiştirmek için öğretmenlerimizin rehberliğinde öğrencilerimiz çok ciddi çalışmalar ortaya koymaya başladı. Günlük ortalama 50 adet dezenfektan standı üretim kapasitesine ulaştık” şeklinde konuştu.



Öğrencilerin burada çalışarak hem okul harçlıklarını çıkardıklarını hem de aile ekonomilerine katkı sunduklarını dile getiren Aşar, “Öğrencilerimizin bu süreçte hem aile bütçelerine hem de kendi okul harçlıklarını çıkarmak için var gücüyle çalıştıklarını gördük. Bu noktada öğrencilerimize katkı sunduğumuz için mutluluk duyuyoruz. Okulumuz fabrika gibi çalışarak Bingöl’ümüze hayırlı hizmetler yapmıştı. Bu stantların tasarımları ve çalışları tamamen okulumuz öğretmen ve öğrencilerine ait. Bu süreçte bu siparişleri yetiştirmek için geceli, gündüzlü çalışıyoruz”ifadelerini kullandı.

Stant üretiminde hocalarıyla birlikte çalışan 12’inci sınıf öğrencisi Kadir Orman ise “ Pandemi nedeniyle hocamız ve arkadaşlarımızla bir araya geldik ve dezenfektan standı üretmeye karar verdik. Sensörlü ve pedallı stantlar üretmeye başladık, üretmeye devam ediyoruz. Çevre illerden de bu stantlara yoğun bir istek var”diye bilgi verdi.

