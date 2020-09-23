Fabrikada kazan dairesi patladı, faciadan dönüldü
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde nişasta fabrikasının kazan dairesi kısmında meydana gelen patlama paniğe neden oldu.
GÜNDEM 23.09.2020, 09:21
Olay, Akyazı ilçesi Osmanbey Mahallesinde bulunan bir nişasta fabrikasında meydana geldi.
Fabrikanın kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı patlama yaşandı. Patlamanın şiddeti Akyazı ve çevre ilçelerden de duyuldu. İHA'nın haberine göre; gece saatlerinde yaşanan patlamada, fabrikanın o bölümünde çalışan personelin olmaması büyük bir faciayı önledi.
Patlama sesini duyan bazı vatandaşlar ise panikle kendilerini sokağa attı. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekipleri sevk edildi.
Ölen veya yaralananın olmadığı olayda, fabrikada maddi hasar meydana geldi.
Fabrikanın kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı patlama yaşandı. Patlamanın şiddeti Akyazı ve çevre ilçelerden de duyuldu. İHA'nın haberine göre; gece saatlerinde yaşanan patlamada, fabrikanın o bölümünde çalışan personelin olmaması büyük bir faciayı önledi.
Patlama sesini duyan bazı vatandaşlar ise panikle kendilerini sokağa attı. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekipleri sevk edildi.
Ölen veya yaralananın olmadığı olayda, fabrikada maddi hasar meydana geldi.
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