“F-35 programına dönmek istiyoruz”

S-400’lerin kontrol sürecinin devam ettiğini, ikinci paket alımı için görüşmelerin ise sürdüğünü belirten Akar, ayrıca Türkiye’nin F-35 programına dönmek istediğini vurguladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, temaslarını sürdürüyor. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada Akar’ın İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştüğü ifade edildi. Açıklamada, “Akar ile Wallace arasındaki telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu” denildi. Dün gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akar, Türkiye’nin artan riskler karşısında hava savunma ihtiyacının ortaya çıktığını ABD’den Patriot’u ve Fransa- İtalya yapımı SAMP-T’yi almak istediğini ancak bunun mümkün olmaması nedeniyle S-400’ün temini yoluna gidildiğini söyledi. Akar, Rusya’dan alınan S-400’lerin kontrol sürecinin devam ettiğini, ikinci paket alımı için görüşmelerin ise sürdüğünü belirterek, bu konu nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulayan ABD ile sorunun diyalog ile çözülmesi gerektiğini söyledi.



Akar ayrıca, Türkiye’nin ortağı olduğu F-35 programına dönmek istediğini vurguladı. Türkiye’nin ortağı olduğu F-35 programına dönmek istediğini vurgulayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “F-35 için ciddi zaman ve enerji harcandı. Bunun durdurulması ciddi sorun” dedi. ABD’nin S-400’lerin F-35’in çalışmasına soruna teşkil edeceği görüşüne katılmadığını belirten Akar, diyalog ile bu sorunların giderilebileceğini, S-400’lerin geri gönderilmesi gibi bir talebin ise sıkıntı vereceğini belirtti. Akar’ın gazetecilerin sorularını cevaplamasının ardından İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştüğü bilgisi basınla paylaşıldı.

