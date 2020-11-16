Ezber bozan dolar yorumu: Yıl sonu 6.5 liraya inerse şaşırmayın!

Türk Lirasında ayyuka çıkan değer kaybı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığına Murat Uysal yerine Naci Ağbal'ı ataması ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası ile birlikte durmuştu.

Son dönemde değerlenmeye başlayan Türk Lirasının durumu için gözler 19 Kasım’da gerçekleştirilecek olan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, politika faiz kurulu toplantısına çevrildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EKONOMİDE REFORM SİNYALİ

Geçtiğimiz günlerde partisinin Tekirdağ il kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomideki kötü gidişatın önüne geçmek için reform başlattıklarını belirterek, özetle şu açıklamalarda bulundu;



Tüm bu yaşananlar sonrası yatırımcıların kafasındaki soru işaretleri sürerken, birçok kişi merakla 19 Kasım Perşembe günü yapılacak toplantıda çıkacak kararı bekliyor.

Youtube üzerinden yayın yapan Zanka TV'de SorguluYorum programında Ferit Atay'ın konuğu olan Gazeteci Ali Tarakçı'nın, dolar kuruna ilişkin yorumu dikkat çekti.

"Dolar, yıl sonu 6.5 liraya inerse şaşırmayın" değerlendirmesinde bulunan Ali Tarakçı'nın ezber bozan açıklamaları şu şekilde;



"Ülkemizin içinden geçtiği dönemi dikkate alarak ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz.

Hukuk devleti ilkesinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, yeni reform paketi hazırlıklarımız devam ediyor.

Önümüzdeki yılın ilk aylarında bunlara öncelik tanınmasına özel önem göstereceğiz.

Temel hakların korunmasından mülkiyet hakkının geliştirilmesine kadar ilave hükümleri istişareyle eylem planına derz edeceğiz.

İlk hedef enflasyonu süratle tek haneli rakamlara çekmek. Ardından orta vadeli programımızdaki seviyelere çekmeyi hedefliyoruz.

İstihdam yaratacağız. Bir kez daha yerli ve yabancı sermayeyi yatırım yapmaya davet ediyorum.

Ekonomi politikalarımızı fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makro ekonomik istikrar olmak üzere üç sac ayağı üzerinde inşa ederek, inşallah hedeflerimize ulaştıracağız.

Yeni dönem parametrelerimizin açıklanmasıyla hamdolsun piyasalarda olumlu yönde, gözle görülür hareketlenme başladı."

"Yaz bir kenara önümüzdeki yıl başına doğru, dolar 6.5 liraya inerse şaşırmayın. Doların ateşini düşürecekler. Doların gerçek fiyatı 5 küsur liradır. Bu beceriksizliklerinin sonucudur. Siz Türkiye'ye para girişi sağlarsanız, uluslararası yatırımcıya güvence verirseniz, dövizi bollaştırırsınız."

