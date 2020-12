“Ezan aslına uygun okunmalı, bunun tartışması yapılamaz”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu bir soru üzerine, “Ezan şimdi okunduğu gibi okunması lazım. Çünkü ezan evrenseldir. Her yerde aynı şekilde okunur. Bunun tartışması yapılamaz. Ezanın namaza çağrı olduğunu çocuklar bile bilir. Bu tartışma tamamen gündemi değiştirmek için yapılıyor” değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda gazetecilerin sorularını cevaplayan Kemal Kılıçdaroğlu; “Türkiye’nin tepeden tırnağa yenilenmesi gerekiyor. Güçlü bir parlamenter sisteme geçilmesi gerekiyor” dedi. Kılıçdaroğlu bir soru üzerine; “Ezan şimdi okunduğu gibi okunması lazım. Çünkü ezan evrenseldir. Her yerde aynı şekilde okunur. Bunun tartışması yapılamaz. Ezanın namaza çağrı olduğunu çocuklar bile bilir. Bu tartışma tamamen gündemi değiştirmek için yapılıyor” değerlendirmesinde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerle buluşmasında 2020 yılının değerlendirmesini yaptı. 2020’nin zor bir yıl olduğunu belirterek, “Karamsar değilim. Bütün sorunlarımızı demokratik yollarla aşabileceğimizi biliyorum. Siyasi ve ekonomik çözümsüz bir sürecin olmadığını düşünüyorum. Çözümsüz hiçbir sorun yoktur. Yeter ki liyakat olsun” dedi. Kılıçdaroğlu, erken seçim istemelerinin nedenini “milletimizin ağırlaşan faturayı daha fazla ödememesi gerektiği” için olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, “Hükümetin ağırlaşan sorunların çözme kabiliyeti kalmamıştır. Önümüzdeki seçim iktidar-muhalefet seçimi olmayacaktır. Türkiye’nin tepeden tırnağa yenilenmesi gerekiyor. Güçlü bir parlamenter sisteme geçilmesi gerekiyor” diye konuştu.

AHİM Selahattin Demirtaş’la ilgili aldığı kararın hatırlatılması üzerine, AHİM kararlarına uyulmasının Anayasa değeri olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu,”Türkiye bu kararlara uyması gerekir. Uymuyorum derse kendisini Avrupa’dan tecrit etmiş olur. ‘Bizde demokrasi var’ algısı tümüyle sıfıra indirilmiş olur. Ben karara uyacaklarını düşünüyorum. Topluma “ne yapalım karara uymak zorundayız” diyecekler. Anayasa’ya yazdıysanız, sözleşmenin altına imza attıysa ‘Şeriatın kestiği parmak acımaz’ kaidesince mutlaka uygulayacaksınız” şeklinde konuştu.

İBB’DE Türkçe ezan okunması konusunun hatırlatılması üzerine de Kılıçdaroğlu, “Ezan şimdi okunduğu gibi okunması lazım. Çünkü ezan evrenseldir. Her yerde aynı şekilde okunur. Bunun tartışması yapılamaz. Ezanın namaza çağrı olduğunu çocuklar bile bilir. Bu tartışma tamamen gündemi değiştirmek için yapılıyor” dedi.

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için millet ittifakını oluşturan partilerin çalışma yaptığı bu çalışmaların birlikte değerlendirildikten sonra bir ortak çalışmanın ortaya çıkacağını ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, “Bir an önce güçlü bir parlamenter sisteme geçmemiz gerekiyor. Millet ittifakını oluşturan partiler arasında sorun çıkmaz. Seçimden sonra uzun bir süreç olmamamız lazım. 1-1.5 yıllık bir sürede parlamenter sistemin oluşturulması lazım. Bir takvim belirleyip kamuoyunun önüne çıkmamız lazım. Bu aşamada cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmasını doğru bulmuyorum. Millet İttifakı’nı oluşturan partiler bir araya gelip bir aday mı yoksa her parti tek başına aday mı çıkarır bunu oturup konuşacağız. Bizim bir demokrasi kültürümüz var. Bu kültürde dayatma olmaz, demokrasi ve uzlaşma vardı. Ancak Cumhur İttifakı’nda demokrasi kültürü yok. Şimdiden adaylarını belirlediler. Şimdiden açıklamanın bir mantığı da yok. Çünkü şimdiden bir aday belirlenmesi o adayın yıpranmasına yol açar” dedi.

Cumhur İttifakı’nı “yapay bir ittifak” olarak değerlendiren Kılıçdaroğlu, hukuk reformunun ortaya atılmasından sonra Bahçeli’nin açıklamalarına dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, “Erdoğan hukuk reformu, AB diyor sonra Bahçeli bir ayar çekiyor, eski çizgisine dönüyor. Erdoğan iktidarın sürekliliğini sağlaması için Bahçeli’ye tabi görünüyor, ne diyorsa onu yapıyor. Bu ittifakın kalıcı olacağına inanmıyorum, dağılabilir. Bahçeli ne derse o yapılırsa ancak devam eder. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin” değerlendirmesinde bulundu.

MUSTAFA YILMAZ / ANKARA