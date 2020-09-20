Eyüpspor kazandı, başkan Murat Özkaya iddiasını ortaya koydu
Bu sezon iddialı bir kadro oluşturan Eyüpspor, ligin ilk maçında üstün bir futbolla galibiyete ulaştı.
GÜNDEM 20.09.2020, 20:37
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Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 1. hafta mücadelesinde Eyüpspor, Pazarspor'u 4 golle mağlup ederek yeni sezona 3 puanla başladı.
Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmaya sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ev sahibi hızlı başladı. Oyun kontrolünü elinde tutan eflatun sarılılar, gol perdesini henüz 11. dakikada Bülent Uzun'la açtı: 1-0.
Müsabakanın ilk yarısında tek gol atılırken ev sahibi takım soyunma odasında 1-0 önde girdi. İkinci yarıdaki konuk Pazarspor ani gelişen kontra atakta Hakan Aydın'ın 58'de kaydettiği golle durumu 1-1'e getirdi.
Golden sonra ataklarını sıklaştıran Eyüpspor; 61'de Sadık Baş, 74'te Taha Balcı (pen.) ve 78'de Muhammed Akarslan'ın kaydettiği frikik golüyle skoru 4-1'e getirdi ve yeni sezona 3 puanla merhaba dedi.
İddialı bir kadro oluşturan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, maçın ardından tüm oyuncuları tebrik etti.
Galibiyetten dolayı mutluluğunu ifade eden başkan Murat Özkaya, "İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur, Allah utandırmasın." şeklinde konuştu.
Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmaya sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ev sahibi hızlı başladı. Oyun kontrolünü elinde tutan eflatun sarılılar, gol perdesini henüz 11. dakikada Bülent Uzun'la açtı: 1-0.
Müsabakanın ilk yarısında tek gol atılırken ev sahibi takım soyunma odasında 1-0 önde girdi. İkinci yarıdaki konuk Pazarspor ani gelişen kontra atakta Hakan Aydın'ın 58'de kaydettiği golle durumu 1-1'e getirdi.
Golden sonra ataklarını sıklaştıran Eyüpspor; 61'de Sadık Baş, 74'te Taha Balcı (pen.) ve 78'de Muhammed Akarslan'ın kaydettiği frikik golüyle skoru 4-1'e getirdi ve yeni sezona 3 puanla merhaba dedi.
İddialı bir kadro oluşturan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, maçın ardından tüm oyuncuları tebrik etti.
Galibiyetten dolayı mutluluğunu ifade eden başkan Murat Özkaya, "İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur, Allah utandırmasın." şeklinde konuştu.
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