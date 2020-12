EYT'liler sosyal medyayı miting alanına çevirecek! Dev buluşma bugün

Güçlü bir toplumsal beklenti haline dönüşen Emeklikte Yaşa Takılanlar yani EYT'liler hak arama mücadelelerini sürdürüyor.

Daha önce meydanlara ve salonlara sığmayan EYT'lier bugün saat 18.00'da sosyal medya üzerinden tek ses olmaya hazırlanıyor.

EYT'nin bir Türkiye gerçeği olduğunu dile getirecek olan mağdurlar #EmeklilikteYaşaTakılanlar hastagıyla her hangi bir kurumun, her hangi bir şahsın değil bizatihi MİLLETİN bir meselesi olduklarına dikkat çekecek.

Kurdukları platform ve derneklerle gerek sosyal medya da gerekse dijital ortamlarda seslerini duyurmaya çalışan EYT'liler yaptıkları açıklamada "#EmeklilkteYaşaTakılanlar her hangi bir kurumun veya her hangi bir şahsın değil bizatihi MİLLETİN bir meselesidir. Memleket Gerçeğidir. Bu gerçeği görmezden gelenler, demokratik haklarımızı kullanma zamanı gelince kapımızı çalacaklar" ifadeleri kullanıldı.

Süleyman Demirel hükümeti 1992 yılında emeklilikte yaş şartını kaldırmış, kadınlara 20 yıl sigortalılık ve 5000 prim günüyle, erkeklere de 25 yıl sigortalılık 5000 prim günüyle emekli olma hakkı tanınmıştı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yani EYT'lilerin çilesi 8 Eylül 1999 yılında dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in imzasıyla çıkartılan 4447 sayılı yasayla başladı.

Yasa teklifi 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminden 36 gün önce, yani 12 Temmuz 1999 tarihinde TBMM’ye sunuldu.

Çıkarılan 4447 sayılı kanun ile 8 Eylül 1999’dan sonra işe girenlerde emeklilik yaşı kadınlarda 58’e, erkeklerde 60’a yükseltildi.

2002 yılında kabul edilen yeni bir kanunla emeklilik çalışanlar lehine yumuşatılarak son halini aldı.

Necmettin Erbakan liderliğindeki Refah Partisi haksız uygulamaya karşı çıkarak 1999 yılında yapılan emeklilik yaşı ile ilgili geçiş düzenlemelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yaptı.

Yapılan başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi kademeli geçiş hükümlerini “adil, makul ve ölçülü” bulmayarak Erbakan ve partisinin itirazını kabul etmişti.

Emeklilikte yaşa takılanlar 1999'da yapılan değişikliğin geçmişe dönük uygulanmasına karşı çıkıyor.

EYT'liler 1999'dan önce çalışmaya başlayanların prim gün sayılarını doldurduğunda emekli olabilmelerini istiyor.