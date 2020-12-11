EYT'de bugün gelişme var mı? EYT'de son durum ne?

Açıklanan ekonomi paketleri patronları korurken büyük mağduriyet yaşayan EYT'lilerin hak arama mücadelesi görmezden geliniyor.

Hükümet kanadı maliyet gerekçesiyle sorunu çözmek bir yana, tartışmak dahi istemiyor.

EYT’lilerin istediği hak, hukuk, adalettir.

Bir gecede gasp edilen haklarının geri verilmesidir.

Süleyman Demirel hükümeti 1992 yılında emeklilikte yaş şartını kaldırmış, kadınlara 20 yıl sigortalılık ve 5000 prim günüyle, erkeklere de 25 yıl sigortalılık 5000 prim günüyle emekli olma hakkı tanınmıştı.

5000 prim gününü dolduran ve 18 yaşında işe giren kadınlar 38 yaşında, erkekler ise 43 yaşında emekli olabiliyordu.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yani EYT'lilerin çilesi 8 Eylül 1999 yılında dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in imzasıyla çıkartılan 4447 sayılı yasayla başladı.

Yasa teklifi 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminden 36 gün önce, yani 12 Temmuz 1999 tarihinde TBMM’ye sunuldu.

Çıkarılan 4447 sayılı kanun ile 8 Eylül 1999’dan sonra işe girenlerde emeklilik yaşı kadınlarda 58’e, erkeklerde 60’a yükseltildi.

2002 yılında kabul edilen yeni bir kanunla emeklilik çalışanlar lehine yumuşatılarak son halini aldı.

Emeklilikte yaşa takılanlar 1999'da yapılan değişikliğin geçmişe dönük uygulanmasına karşı çıkıyor.

EYT'liler 1999'dan önce çalışmaya başlayanların prim gün sayılarını doldurduğunda emekli olabilmelerini istiyor.

Yüz binlerce kişi EYT'de gelinen son durumu merak ediyor. EYT'liler hükümet tarafından kendileri için olumlu bir adım atmasını bekliyor. Ancak koronavirüs bahanesiyle öncelikli konular gündeme gelmiyor.

EYT’lilerin bir başka talebi ise çalıştıkça emekli aylığının düşmesinin önlenmesi.

Yüz binlerce vatandaş emekli aylıkları düşmesin diye sigortasız çalışıyor. Zaten zor geçinen EYT'lier daha yüksek emekli maaşı alınacak bir sisteme geçiş yapılmasını istiyor.

Bütçede yük oluşturacaklarına dair yanlış algı oluşturulmaya çalışıldığını iddia eden EYT'liler sorunun kaynak değil tercih olduğuna dikkat çekiyor. Abartılı rakamlarla konunun kapatılmaya çalışıldığını iddia eden EYT'liler bütün yaşa takılanların koşulsuz emeklilik haklarının tanınmasından yana.

Tahsil edilmeyen SGK primlerinin tahsil edilmesi, kayıt dışı çalışanların sigortalı çalıştırılması, sermaye çevrelerine tanınan vergi ve prim teşviklerinin bir kısmının ayrılması kaynak için yeterli neden.

46 yaşında emekli olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise konusunun manipüle edilerek ekonomiyi çökertmek isteyenlerin olduğunu iddia etmişti.

MHP’nin seçim vaatlerinin başında da EYT geliyordu. Ancak ne olduysa iktidarla ortak olan Devlet Bahçeli birden bire söylemini değitirdi ve ‘İskandinav ülkeleri bu sistemle battı’ dedi.

Ancak trajikomik olan ise battı denilen Norveç, İsveç, Finlandiya, Danimarka, İzlanda Birleşmiş Milletler’in yayınladığı 2019 mutluluk endeksine göre ilk 10 içerisinde girdi. Türkiye ise 79. sırada yer aldı..

