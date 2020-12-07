EYT yasası çıkarsa 1999 sonrası girişliler emekli olabilir mi?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorunlarının çözülmesini bekliyor. Cumhur İttifakı ortaklarından MHP, 24 Haizran seçimleri öncesinde EYT yasası için vaadte bulunmuş ancak henüz iki kez Meclis'e gelen yasayı AKP'ye uyarak veto etmişti.

Milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği EYT yasası ile ilgili imdilik ufukta ışık gözükmese de, ilerleyen günlerde EYT için adım atılacağına dair söylentiler kulislerde dolaşıyor. Özellikle herhangi bir erken seçim kararı gelirse EYT yasası için beklentiler iyice artacak. Peki EYT yasası çıkarsa 1999 sonrası girişliler emekli olacak mı?



Emeklilikte Yaşa Takılanları mağdur eden yasa 1999 öncesinde, dönem hükumetinin IMF ile yaptığı anlaşma nedeniyle çıkmıştı. Prim gününü ve hizmet yılını tamamlayan çalışanlar, yaş haddinden dolayı emekli olamamaya başladı. Yasanın getirisi olarak yaş bekleyen sayısı günden güne artıyor.

Herhangi bir erken emeklilik yasası gelirse, 1999 öncesi işe girmiş olanlar emekli olabilecek. Fakat 1999 sonrası için bir değişim olacağı öngörülmüyor.

Elbette bu durum gelecek yasanın kapsamı ile belirlenecek. Gelecek yasa 99’daki hükümleri iptal ederse emeklilik için 1999 öncesi işe girişliler seçilecek.



EYT yasası için gelen tekliflere son yıllarda AK Parti hükumetinden soğuk bir tavır mevcut. EYT’liler heyecanla beklerken, AK Parti gelen tekliflerde 'bütçe sorununu' ortaya koyuyor.

Cumhur İttifakı ortağı MHP ise seçim öncesi söz verdiği EYT’den vazgeçmiş görünüyor. CHP ve İYİ Parti’nin konu ile ilgili çabaları dönem dönem devam ediyor.

