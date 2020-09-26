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Eylem hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
GÜNDEM 26.09.2020, 13:41
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.
Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.
Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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