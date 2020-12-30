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EXXEN aylık ücreti ne kadar? Acun Ilıcalı duyurdu
Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ocak ayında izleyiciyle buluşacak EXXEN aylık ücreti için paylaşımda bulundu.
GÜNDEM 30.12.2020, 15:00
TV8'in sahibi olan Acun Ilıcalı kurduğu EXXEN dijital platformu ile Ocak ayında yayın hayatına başlayacak. Birçok dizi ve filmin yer alacağı EXXEN'in aylık ücreti merak ediliyor. Acun Ilıcalı bu sorunun cevabını sosyal medya hesabından paylaştı. EXXEN için 900 milyon TL yatırım yapan Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı hikaye paylaşımında Exxen aylık ücreti için 9.90 TL açıklamasında bulundu. Ilıcalı, EXXEN ilk 1 hafta da ücretsiz olacağı da ifade etti.
Exxen'de Hasan Can Kaya, Tolga Çevik, Zeynep Bastık, Enis Arıkan ve Orkun Işıtmak, Anıl Tetik, Toygan Avanogˆlu, Ege Ko¨kenli Alper Rende ve Gökhan Çınar gibi isimler yer alacak. Platformda yeni çekilen diziler de yer alacak.
Exxen'de Hasan Can Kaya, Tolga Çevik, Zeynep Bastık, Enis Arıkan ve Orkun Işıtmak, Anıl Tetik, Toygan Avanogˆlu, Ege Ko¨kenli Alper Rende ve Gökhan Çınar gibi isimler yer alacak. Platformda yeni çekilen diziler de yer alacak.
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