Evsiz vatandaşlar otellere yerleştirildi
İstanbul Saraçhane'de köprü altında yatan evsiz vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından otellere yerleştirildi.
GÜNDEM 29.11.2020, 00:22
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İstanbul'da koronavirüse karşı alınan yeni tedbirler ile birlikte saat 20.00'de sokağa çıkma yasağı başladı. Yasağın ardından onlarca evsiz Saraçhane'deki köprü altında yan yana uyumaya çalıştı.
Sosyal medyada yayılan bu görüntülerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, harekete geçti ve evsiz vatandaşları otellere yerleştirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık, sosyal medya hesabı üzerinden, "Saraçhane'deki evsiz insanlarımızı İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak otellere yerleştirdik" dedi.
Saraçhane'deki evsiz insanlarımızı İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak otellere yerleştirdik.
— Yavuz Saltık (@SaltikYavuz) November 28, 2020
Saraçhane'deki evsiz insanlarımızı İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak otellere yerleştirdik. — Yavuz Saltık (@SaltikYavuz) November 28, 2020
Sosyal medyada yayılan bu görüntülerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, harekete geçti ve evsiz vatandaşları otellere yerleştirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık, sosyal medya hesabı üzerinden, "Saraçhane'deki evsiz insanlarımızı İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak otellere yerleştirdik" dedi.
Saraçhane'deki evsiz insanlarımızı İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak otellere yerleştirdik.
— Yavuz Saltık (@SaltikYavuz) November 28, 2020
Saraçhane'deki evsiz insanlarımızı İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak otellere yerleştirdik. — Yavuz Saltık (@SaltikYavuz) November 28, 2020
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