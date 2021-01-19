Evli, bekar, çocuklu ve eşi çalışmayan kaç lira AGİ alacak?

2021 yılının ilk maaşları yeni ücretler üzerinden yatırıldı.

Asgari ücretin belirlenmesi sonrası, asgari ücret üzerinden belirlenen diğer ödenekler de açıklanmıştı.

Yeni ücretlerden biri de AGİ oldu.

AGİ çalışanın evli, bekar, eşi çalışan ve çocuklu olup olmadığına göre değişkenlik gösteriyor.

2021 yılında alınabilecek en düşük AGİ 268,31 lira oldu.



Asgari ücrete yapılan yüzde 21,56'lık artışla asgari ücret brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklanmıştı.

Asgari ücretin ardından, işçi ve işverenleri ilgilendiren diğer detaylar da ortaya çıkmıştı.

2021 yılı için merak edilen bir diğer rakam da AGİ olmuştu.



Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

