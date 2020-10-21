Evlenecekler dikkat! Çeyiz parası nedir? Evlenme ödeneği nasıl alınır?

Evlenecek olan çiftler tarafından en çok merak edilen konulardan biri de çeyiz parası diğer adıyla evlilik ödeneğidir.

Kısaca bu ödeneği almanın iki koşulu vardır; birincisi anne veya babadan ölüm-yetim aylığı almak ve ikincisi ise bu aylığı alırken evlenmiş olmaktır.

Bu ödenek; SSK'lı olarak aktif çalışma hayatında bulunan kişinin vefat etmesi sonucunda, kız ve erkek çocukları için ölüm aylığı hazırlanır.

Bir diğer anlatım ile ölüm aylığı kapsamında yetim maaşı kullanma hakkı bulunan kız çocuklarına, çeyiz parası yani evlilik parası ödemesi yapılır.

Öte yandan erkek çocuklarının ise böyle bir hakkı yoktur.

Evlenme yardımı almak için belirtilen herhangi bir yaş sınırı da gerekmemektedir.



Çeyiz parası olarak bilinen evlenme ödeneği 01.10.2008 tarihinden sonra çalışmaya başlayan sigortalıların hak sahiplerine verilmektedir.

Evlenme ödeneği almak isteyenler bir dilekçe ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru yapmaları gerekmektedir.

Çeyiz parası ödeneği için kişinin evlenmiş olması seçeneği bulunması gerekiyor.

SGK tarafından yapılacak inceleme sonrası vatandaşlar çeyiz parası almaya hak kazanır.

Devlet tarafından yetim kız çocuklarına ödenen çeyiz parası ödeneği limiti 2 yıllık yetim maaşı toplamı olduğundan, diğer kardeşlerin maaşının artması için en az 2 yıl beklemesi gerekmektedir.

Evlenecek olan kız çocuklarından en son evlenen, en yüksek tutarda çeyiz parasını almaya hak kazanır.

İkinci evliliğini yapacak olan kişilerin çeyiz parası ödeneğinden faydalanması söz konusu değildir.



Anne ya da babası vefat etmiş olan ve SGK'dan ölüm aylığı alan kız çocuklarının evlendiklerinde aylıkları kesileceğinden dolayı, SGK tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ödenen çeyiz parası diğer adıyla yetim aylığı 2020 yılı itibariyle 660 TL olarak verilmektedir.

Bu para 2 yıllık yetim parasının birikmesi olarak hesaplanmaktadır.

Misal verilecek olursa 500 TL ölüm aylığı alan kız çocuğuna ölüm aylığının iki yıllık tutarı olan 12 bin lira çeyiz parası ödenir.

Evlenecekler için getirilen çeyiz hesabında hesapta biriken tutarın yüzde 25’ine kadar çıkabilecek, burada üst sınır ise 9 bin TL olacak.

Yönetmeliğe göre, devlet katkısı artık düzenli ödemesi süresi 36 ile 47 ay olanlar için hesaptaki birikimin yüzde 10’u yine 29’u olacak.

Ödenecek tutar için getirilen üst sınır ise 4 bin liradan 6 bin 500 liraya çıkarıldı.



Devlet tarafından evlenecek olan kız çocuğuna verilen geri ödemesiz evlenme ödeneği için başvuru şartları ise şunlardır;

Kşilerin anne ya da babalarının vefatının ardından, SSK yetim aylığı alması şartı bulunması lazımdır.

Çeyiz parası almak isteyenlerin başvuru için SGK tarafından istenen tüm gerekli olan evrakları tamamlamaları gerekmektedir.



Çeyiz parası için gerekli belgele ise şunlardır...

* Hizmet akdiyle (4/a’lı) çalışan sigortalıların ve kendi adına ve hesabına bağımsız (4/b’li) çalışan sigortalıların hak sahipleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığına veya bulunulan yerdeki il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, Kurumca belirlenen Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi ile,

* 5510 Sayılı Kanuna tabi kamu görevlisi olan (4/c’li) sigortalıların hak sahipleri ile 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi sigortalıların hak sahipleri ise, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına, herhangi bir görevde çalışmadığına dair beyan örneği ile başvurmaları gerekmektedir.

