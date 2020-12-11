Evine silahlı saldırı düzenlenen Gelecek Partili Üstün'den açıklama

Sakarya'daki evine silahlı saldırı düzenlenen Gelecek Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, "Ülkemizi çetelere teslim etmeyeceğiz" dedi.

"Ülkemizi çetelere teslim etmeyeceğiz" ifadelerini kullanan Üstün'ün evi 8 Aralık tarihinde kurşunlanmış ve şüpheli S.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanmıştı.

Saldırı ile ilgili açıklama yapan Üstün, tüfekli saldırı sonrası polise teslim olan şüpheli S.A’nın dün tutuklandığını hatırlattı ve, “Hanemize saldıran, geçmişi sabıkalı ve sırada infazı olan tetikçinin en ağır cezayı alması için davamızın kararlılıkla takipçisi olacağız” sözlerini sarf etti.

"Ülkemizi çetelere teslim etmemeye kararlıyız" diyen Üstün, "Hukuk dışı güçler ve eylemleri bizi duruşumuzdan bir milim geriletemez" dedi.

Saldırının ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Korkmuyoruz!” başlıklı bir mesaj paylaşan Davutoğlu, “Genel Başkan Yardımcımız sayın Ayhan Sefer Üstün'ün evine kurşun sıkanlar ve sıktıranlar bilsinler ki, bizi yolumuzdan döndüremezler" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu açıklamasının devamında, hukuk reformu diyenlerin önce çetelere karşı kamu düzenini koruması gerektiğini söyleyerek “Bu hain saldırının takipçisiyiz!” dedi.

