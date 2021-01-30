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"Evin oğlu - elin oğlu" tartışmalarına Trabzonspor da katıldı!

"Evin oğlu - elin oğlu" tartışmalarına Trabzonsporlu taraftarlar da katıldı. Fenerbahçe, Mesut Özil için "evin oğlu" ifadesini kullanmıştı.

GÜNDEM 30.01.2021, 15:10
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i transfer etmesiyle son günlerin en popüler tartışmaları arasına giren "evin oğlu-elin oğlu" polemiğine Trabzonsporlu taraftarlar da katıldı.
Milli takım tercihini doğup büyüdüğü Almanya'dan yana kullanan ve bu nedenle bir kesim tarafından eleştirilen Mesut Özil, sarı-lacivertli kulübe transferinin ardından yeniden bu tartışmaların odağında yer aldı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Özil için "Mesut'la diğer büyük isimler arasında bir fark var, onlar elin oğlu, Mesut evin oğlu. Mesut evine geldi, memleketine geldi, tuttuğu takıma geldi. Orada büyük bir fark görüyorum ve bu farkı da çok önemsiyorum" diyerek, yıldız isme en büyük desteği vermişti.
Koç'a yanıt ise Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den geldi:

Mesut Özil için spor kamuoyu "evin oğlu-elin oğlu" sözlerini tartışırken, Henry Onyekuru'yu transfer eden Galatasaray'da başkan Cengiz, şu ifadelerle polemiğe yeni bir boyut kazandırdı:

Türkiye'nin gündemini bir süredir meşgul eden "evin oğlu-elin oğlu" tartışmalarında son olarak Trabzonsporlu taraftarlar da dahil oldu.
Bordo-mavili kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği yeni transferi Yunus Mallı için sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan destek veren taraftarlar, "Vatanına hoş geldin Yunus" etiketiyle Mesut Özil'e göndermede bulundu.
Taraftarların, Özil gibi Almanya'da doğan ancak buna karşın A Milli Takım'ı tercih eden Mallı için açtıkları etiket sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.
24 Şubat 1992'de Almanya'nın Kassel şehrinde doğan Yunus Mallı, Mainz Wolfsburg ve Union Berlin takımlarında forma giydi.
Bundesliga'da bugüne kadar 211 maça çıkan Mallı, 36 gol ve 26 asistlik performans sergiledi.
Milli takımlarda alt yaş kategorilerinde 43 kez Almanya forması giyen ve 5 kez fileleri havalandıran Mallı, tercihini Türkiye'den yana kullandı. Ay-yıldızlı formayla 25 kez sahaya inen Mallı, 1 kez golle buluştu.
Ettiği bir söz hiç hoşuma gitmedi. 'Elin oğlu değil evin oğlu evine geldi' dedi. Yaptıkları transfer çok büyük. Hiçbir itirazım yok. Saygım var. Ama bu söz ne demektir anlamıyorum. Aslını reddedip, belli bir kültürü reddedip gelene evin oğlu dememek lazım. Bu bir ayrımcılıktır. O zaman yabancılar elin oğlu mu? Herkes değerlidir. Elin oğlu ve evin oğlu demeyelim. TFF bu ayrımcılığa bakalım ne diyecek? Muz uzatma sağlığa faydalıdır mı diyecek?
Birileri bir laf çıkardı biliyorsunuz elin oğlu, evin oğlu diye. Vallahi bence evin oğlu Onyekuru. Üçüncü defa, kendisini isteyen birçok takımın olmasına rağmen ve geldiği kulübe çok maliyetli olmasına rağmen Onyekuru sağ olsun bizi ısrarla istedi. Dönüp bakmadı bile Türkiye’deki veya yurtdışındaki diğer takımların tekliflerine. Biz bu bağlamda gösterdiği bu sahiplenme, aidiyet ve sadakat duyguları için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu bir duruştur. Parayı tercih etmedi. Aşkını ve sevgisini tercih etti.
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