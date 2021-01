Çoğu insan, farklı sebeplerden dolayı, yatağa mahkûm şekilde yaşıyor. Hastane ortamının sağlanabilmesi, hastanın ev ortamında rahat şekilde yaşayabilmesi için, hasta yatağı kiralama olanağı bulunur. Farklı şekillerde tasarlanan hasta yatakları, çeşitlerine göre özellikler taşır ve tamamıyla, hastalığa uygun şekilde üretimi yapılır.

Hasta yatakları; profesyonel ve konusunda uzman ekipler tarafından hazırlanıyor. Ürün çeşitliliğinin yanı sıra, her ihtiyaca uygun yatakların temin edilebilmesi de önemli oluyor. Bu açıdan bakıldığında, hasta yatağı kiralarken; kiralama yapılacak firmanın sektörde referanslarının olması, güvenilir olması ve ihtiyaçlarını üst seviyede karşılayabiliyor olması da gerekiyor.

Yatağa bağımlı hastaların kullanması için, doğru yatak seçimi sayesinde, yaraların iyileşmesinde büyük rol oynuyor. Hastanın rahat ettirilmesinin yanında, hastalığın türüne göre, yatağın hastaları konforlu tutması da önemli oluyor.

Bazı hasta yataklarında ise, tuvalet ihtiyacını karşılayamayan hastalara uygun şekilde lazımlıklı şekilde tasarımlar da bulunuyor. Böylece hasta, herhangi bir şekilde yerinden kaldırılmadan, tuvalet ihtiyacını giderebiliyor.

Gerek kısa süreli hastalıklarda gerek ömür boyu yatağa bağlı şekilde yaşayan hastalar için, İstanbul da hasta yatağı kiralama hizmetlerinden, uygun koşullarla yararlanılabiliyor. Bunun yanında; uzun süre yatakta bağımlı olarak yaşama sonucu, hastalarda “yatak yaraları” oluşabiliyor. Bu yatak yaralarının önüne geçmek ve ağrıların önüne geçebilmek için de doğru hasta yatağı seçimi önemli rol oynuyor.

Ağır hastalık geçiren ve ayağa kalkma olanağı olmayan hastalar, çok yönlü yatakları tercih ederek, hastalıkları boyunca, rahat şekilde olabilir. Hastanın rahat etmesi için, konforlu ve sağlam hasta yatakları, 4 farklı çeşitte sunuluyor.

· Yoğun bakım yatakları

· Havalı yataklar

· 2’li, 3’lü ve 4’lü motor sistemli yataklar

· Manuel işleyen yataklar

· Asansör işlevselliği olan yataklar

Eve özel hasta yatağı kiralama yaparken, göz ardı edilmemesi gereken noktalara dikkat edilmesi gerekiyor. Hasta yataklarında önemli olan kişilerin rahatını ve konforunu sağlamak olduğundan, herhangi bir bakıcıya ihtiyaç duyulmaya ya da minimum düzeyde bakıcıya gerek duyulacak hasta yatakları seçilmesi gerekiyor.

Her ince detay düşünülüyor

Her insanın sağlığı önemlidir ve işin içine sağlık girdiği zaman; özellikle yatağa mahkûm olan hastalar açısından, her şeyin en konforlusu ve ihtiyaçları tam anlamıyla karşılayacak yatak seçimi yapılması gerekiyor. Bu yüzden her konu en ince ayrıntısına kadar düşünülerek, yataklar üretiliyor.

Özellikle ameliyat sonrasında, yoğun bakım ünitelerinde kullanılan yataklar gibi rahat ve konforlu yatakların, ev ortamında da rahatlıkla kullanılabilmesi, hasta yatağı kiralama hizmetleriyle oldukça kolaylaşıyor.

Bunun yanında ömür boyu yatağa mahkûm olan hastaların hem fiziki hem de ruhsal olarak iyileşebilmeleri için özel olarak tasarlanan hasta yatakları; ağrı ve yaraların iyileşmesinde ön ayak olurken, yatağa bağlı olarak yaşayan insanların, daha az insan bakımına ihtiyaç duyarak, kendilerine olan özgüvenlerinin de yerine gelmesi sağlanmış oluyor.

Advertorial