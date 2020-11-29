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Evden gelen kötü kokular korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Afyonkarahisar’da yaklaşık 10 gündür kendisinden haber alınamayan 88 yaşındaki adamın evinden gelen kötü kokular üzerine komşularının durumdan şüphelenerek polise haber vermesiyle gerçek ortaya çıktı.

GÜNDEM 29.11.2020, 01:07
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Evden gelen kötü kokular korkunç gerçeği ortaya çıkardı
Olay, Marulcu Mahallesi Kadınana Caddesi’ndeki Enfiyecioğlu Apartmanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Selahattin Örsdemir’in evinden gelen kokular üzerine komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Örsdemir’i yatağında ölü buldu.
Yapılan ilk tespitlerde sahsın yaklaşık 10 gün önce ölmüş olabileceği tahmin edilirken, olay yeri inceleme ekipleri ise evde şüpheli olacak hiç bir durumu söz konusu olmadığını belirledi. Örsdemir’in cansız bedeni otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılacak otopsinin ardından Örsdemir’in ölüm nedeni ve kaç gün önce öldüğü ortaya çıkacak.
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