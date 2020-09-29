Evden çalışanlar dikkat! Bunları mutlaka yapmalısınız...

Koronavirüsün yayılmasını engellemek amacı ile birçok şirket evden çalışma sistemine geçti. Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınında evden çalışmak herkes için en sağlıklı seçenek.

Bir süre evden çalışacak olmanız hafta içi düzeninizi bozmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Ofisinize gitmemeniz, lokasyon ile ilgili bir takım rahatlıklar sunsa da; bu günlük işlerinizi ertelemeniz demek değildir.

Normal saatinizde uyandıktan sonra, ilk iş olarak pijamalarınızdan kurtulun. Pijama ile kalmak size gün boyunca istemediğiniz bir ağırlık yaratacaktır. Evet, sıkıcı ofis kıyafetlerini de giymenize gerek yok ama rahatlıktan biraz uzaklaşmanız; sizi disiplininize yaklaştıracak.

Çalışma alanı ve rahatlığını sağlamak; evden çalışma konusunun belki de en önemli faktörü. Laptopunuzu alıp yatağınızda çalışmaya başlamak, işleri daha yavaş yapmanıza ya da odaklanma problemleri yaşamanıza neden olur. Bu neden ile rahat edeceğiniz bir alanda, masaüstü bir çalışma ortamı kurmak işinize daha çok yarayacak.

Evinizin size rahatlık kattığını biliyoruz. Bu rahatlığı biraz da olsun kırmak, üstünüzdeki yükü atmak için oksijene ihtiyacınız var. Bu neden ile bulunduğunuz ortamı sürekli havalandırın. Aksi takdirde gün boyunca yorgun hissedeceksiniz.

Çalışma saatleri içinde kendinize birkaç hedef belirleyin ve bunlar üzerinden ilerleyin. Hedefler üzerinden çalışma saati boyunca iş arkadaşlarınız ile iletişimde kalın.

Uzmanlar özellikle pandemi sürecinde iş ya da eğitim nedeniyle uzun süre bilgisayar başında kalmanın el, kol ve omuz sorunlarında ortalama yaşı düşürdüğünü ve ameliyat ihtiyacını da iki kat artırdığı konusunda uyardı.

Bilgisayar ve cep telefonunda dikkatimizi ekrana verebilmek için uzun süre sabit pozisyonda kalmamız gerekiyor. Bunun için de tüm kaslarımızı devamlı kasılı şekilde tutuyoruz. Hal böyle olunca; omuz, kol ve ellerimizde kronik kas ve eklem ağrıları, uyuşmalar, spazmlar ve sabah ödemleri görülebilir.

Çalışanların ofisteki mesai ritmini evdeyken de uygulaması gerekir. Dinlenme ortamına iş stresini karıştırmamak için evde ofis olarak kullanılan bölgeyi izole etmek iyi bir çözüm olabilir. İzole edilen bölgenin ergonomik olarak çalışmaya uygun hale getirilmesi bilgisayar başında kötü pozisyonda çalışmaya bağlı sorunları azaltır.

