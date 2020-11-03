Evde bakım maaşları yatırılmaya başladı! Evde bakım maaşı kimler alıyo

Engelli evde yaşayan ve bakıma muhtaç hasta ya da yaşlı kişilere bakanlara verilen evde bakım ödeneği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca her ay farklı günlerde hesaplara yatırılıyor.

İhtiyaç sahibi olan hasta ve yaşlı kişilere düzenli olarak verilen evde bakım maaşları da kimi illerde hesaplara yatmaya başladı.

Evde bakım maaşı yatan iller sırasıyla şöyle....

Tokat, Karabük, Hatay, Aksaray, Antalya, Afyonkarahisar, Sakarya, Şanlıurfa, Zonguldak, Konya Samsun, Mersin, İstanbul, Manisa, Denizli, Bilecik, Ordu, Erzurum, Kars, Balıkesir, İzmir, Çanakkale, Uşak, Bursa, Adana, Kayseri, Düzce yer alıyor.

Başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyen, tek başına ihtiyaçlarını gideremeyenlere bakanlara verilen evde bakım aylığı bağlanmaktadır.

18 yaş altı bakıma muhtaç engelli yakını olan vatandaşlara ödenen aylık 567.97 TL’ye yükseldi

Ağır silikozis hastalığı bulunanların aylıklarının da 1.562,86 liraya çıktığı duyuruldu

535.805 engelli vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığı 2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımını aylık 1.544,61 TL’ye çıkardığı belirtildi.

Evde bakım maaşı alabilmek için öncelikle valilik veya kaymakamlıklara bağlı defterdarlık veya mal müdürlüklerinden başvuru evrakları alınmalı... Veya ilçe idare kurulundan muhtaçlık kararı belgeleri alınacak.

Alınan belgeler ‘SGK-Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ne teslim edilecek.

SGK alınan belgeleri inceleyecek ve yaşlılık maaşı alıp almayacağınıza karar verecek.

65 yaş aylığı için başvurunun yakını tarafından (vasi) yapılması için mahkemeden ‘vasi’lik kararı alınacak.

