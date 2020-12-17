Evde bakım maaşları hesaplarda! Evde bakım parası yatan iller
Muhtaç yaşlı ve engellilere ve bakımlarına destek amacıyla verilen evde bakım maaşı ödemeleri başladı. İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi belli oldu.
GÜNDEM 17.12.2020, 16:39
Evde bakım maaşı ödenmeye başladı mı? sorusuna yanıt arayan vatandaşlar internet ortamında sorgulamalarını sürdürüyor.
Engelli evde yaşayan ve bakıma muhtaç hasta ya da yaşlı kişilere bakanlara verilen evde bakım ödeneği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca her ay farklı günlerde hesaplara yatırılıyor.
İhtiyaç sahibi olan hasta ve yaşlı kişilere düzenli olarak verilen evde bakım maaşları da hesaplara yatmaya başladı.
Cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak "Evde bakım maaşı" takibi yapılabilmekte.
Mesajlar SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
18 yaş altı bakıma muhtaç engelli yakını olan vatandaşlara ödenen aylık 567.97 TL’ye yükseldi
Ağır silikozis hastalığı bulunanların aylıklarının da 1.562,86 liraya çıktığı duyuruldu
535.805 engelli vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığı 2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımını aylık 1.544,61 TL’ye çıkardığı belirtildi.
Evde bakım maaşı yatan iller sırasıyla şöyle....
1- Aksaray 2- Bolu 3- Sakarya4- Samsun 5- Antalya 6- Diyarbakır7- Edirne 8- Konya 9- Zonguldak10- Mersin 11- İstanbul 12- Denizli13- Manisa 14- Şanlıurfa 15- Bilecik16- Erzurum 17- Malatya 18- Ankara19- Kahramanmaraş 20- Kırklareli 21- Balıkesir22- Uşak 23- Sivas 24- Tokat25- Bursa 26- Hatay 27- Afyonkarahisar28- Adana 29- Isparta 30- Aydın31- Osmaniye 32- Kayseri 33- İzmir
Engelli evde yaşayan ve bakıma muhtaç hasta ya da yaşlı kişilere bakanlara verilen evde bakım ödeneği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca her ay farklı günlerde hesaplara yatırılıyor.
İhtiyaç sahibi olan hasta ve yaşlı kişilere düzenli olarak verilen evde bakım maaşları da hesaplara yatmaya başladı.
Cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak "Evde bakım maaşı" takibi yapılabilmekte.
Mesajlar SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
18 yaş altı bakıma muhtaç engelli yakını olan vatandaşlara ödenen aylık 567.97 TL’ye yükseldi
Ağır silikozis hastalığı bulunanların aylıklarının da 1.562,86 liraya çıktığı duyuruldu
535.805 engelli vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığı 2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımını aylık 1.544,61 TL’ye çıkardığı belirtildi.
Evde bakım maaşı yatan iller sırasıyla şöyle....
1- Aksaray 2- Bolu 3- Sakarya4- Samsun 5- Antalya 6- Diyarbakır7- Edirne 8- Konya 9- Zonguldak10- Mersin 11- İstanbul 12- Denizli13- Manisa 14- Şanlıurfa 15- Bilecik16- Erzurum 17- Malatya 18- Ankara19- Kahramanmaraş 20- Kırklareli 21- Balıkesir22- Uşak 23- Sivas 24- Tokat25- Bursa 26- Hatay 27- Afyonkarahisar28- Adana 29- Isparta 30- Aydın31- Osmaniye 32- Kayseri 33- İzmir
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