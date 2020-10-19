Evde bakım maaşları hesaplarda! Evde bakım maaşı yatan iller listesi..

Engelli ve muhtaç kimselerin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardım olan evde bakım maaşları hesaplara yatmaya devam ediyor...

Evde bakım maaşı yatan iller arasında;

Tokat, Karabük, Hatay, Aksaray, Antalya, Afyonkarahisar, Sakarya, Şanlıurfa, Zonguldak, Konya, Samsun, Mersin, İstanbul, Manisa, Denizli, Bilecik, Ordu, Erzurum, Kars, Balıkesir, İzmir, Çanakkale, Uşak, Bursa, Adana, Kayseri yer alıyor.

Başkasının yardımı ve bakımı olmadan hayatını devam ettiremeyen, tek başına ihtiyaçlarını gideremeyenlere bakanlara verilen evde bakım aylığı bağlanmaktadır.

Evde bakım aylığı için yüzde 50 ve üzerinde engelli olmak gerekiyor. Ayrıca raporda ‘ağır engelli’ bölümüne ‘evet’ yazılmış olması da aranan şart. Engel durumuna hastanelerdeki heyet karar veriyor. Bakım maaşı yaşlı, hasta ve muhtaç olan kimselere değil onlara bakan kimseler veriliyor. Başvuru ‘Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne veya varsa ilçe müdürlüklerine yapılıyor.

Bakım ödemesinin yanında yaşlının kendisine de maaş veriliyor. Bunun için de bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri olmayanlara bağlanan maaş halk arasında 65 yaş aylığı olarak biliniyor.

Evde Bakım maaşı ödemeleri için sorgulama e-devlet üzerinden yapılmaktadır.

Peki ödemeler için atmanız gereken adımlar ne?

Öncelikler https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu linkine tıklayın.

Linke tıkladıktan sonra yapmanız gereken yönlendirileceğiniz sayfada kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir.

Sisteme giriş yapmak (kimlik doğrulaması yapmak) için gerekli bilgiler TC kimlik numarası ve e-devlet şifresidir.

Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilirsiniz.

Bilgileri eksiksiz girdikten sonra giriş yapıp otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfadan evde bakım maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.

Şifreyi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.

Bunun yanı sıra üzerinde “e-Devlet Kapısı şifresi almaya yetkilidir” ibaresi olan vekalet ya da ilgili adli birimlerce temin edilmiş vesayet belgesi aracılığıyla da PTT şubelerinden şifre temin edilebilmektedir.

