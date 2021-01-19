Etlik Şehir Hastanesi'nin kredisi yapılandırıldı! 15 banka devrede

Türkerler ve Astaldi, Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nin 883 milyon Euro tutarındaki proje finansmanı kredilerinin finansal yeniden yapılandırılmasını tamamladı.

Yapılandırma işleminde danışmanlık hizmeti veren uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi EY (Ernst & Young) tarafından yapılan açıklamada, Kamu-Özel İşbirliği (“KÖİ”) modeli kapsamındaki Ankara Etlik Entegre Sağlık Kampüsü Projesi’nin yapılandırma sürecinin başarıyla tamamlandığı ve inşaat çalışmalarının yeniden başladığı belirtildi.

Yapılandırmada Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Credit Agricole, Deutsche Bank, UniCredit gibi uluslararası finans kuruluşları ile İş Bankası, Akbank ve TSKB gibi yerli bankaların aralarında olduğu 15’ten fazla banka yer aldı.

