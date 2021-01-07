“Etkili diplomasiyle Çin’e geri adım attırılmalı”

Söz konusu ziyarette Uygur mazlumlarından Jevlan Shirmehmet ve Medine Nazimi yaşadıkları acıları ve taleplerini Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Yazıcı’ya anlattı. Uzunca bir süredir ailelerinden haber alamadıklarını ve Çin’e yapılan çağrıların yanıtsız kaldığını kaydeden mazlum Uygurlar, tüm siyasilerin kendilerine destek olmalarını istedi. Mazlum Uygurlar, destek ziyaretleri dolayısıyla Saadet Partisi’ne teşekkür etti.



Ailelerinden haber alamayan mazlum Uygurları dinleyen Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı basın mensuplarına açıklamada bulundu. Doğu Türkistan’da yaşanan insanlık dramını, “Yeryüzünde Ortaçağ karanlığını andıran, soykırımı hatırlatan, sistemli ve gayri insani bir yok etme operasyonu” olarak nitelendiren Yazıcı, “Ne yazık ki Çin’in bu insanlık dışı uygulaması pervasızca devam ederken daha da üzücü olan ise dünyanın bu zulümler karşısında sessiz kalmasıdır. Ama bundan daha üzücü bir husus daha var ki o da; İslam dünyasının bu zulümlere sessiz kalmasıdır. Biz inanıyoruz ki, doğuda bir Müslüman’ın ayağına diken batsa, batıdaki Müslümanlar bundan sorumludur” ifadelerini kullandı.



* Başkan Ömer Faruk Yazıcı, mazlum Uygurlara sahip çıkılması noktasında en ciddi sorumluluğu alması gereken ve yaşanan bu sürece müdahale etmesi elzem olan ülkenin Türkiye olduğunu kaydetti. Yazıcı, konuya ilişkin olarak, “Ülkemizin Çin’de zulme uğrayan Uygur Türkleri ile ilgili herhangi bir girişimde bulunmaması ise oldukça üzücü ve düşündürücüdür” ifadelerini kullandı.

