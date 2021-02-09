Reklam

Son Dakika

Etkilenen değil değerlendiren bir düşünce yapısına sahibiz

Şuur Dersleri Avrupa Sorumluları Toplantısı” yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Online olarak yapılan toplantıda Milli Görüş lideri Oğuzhan Asiltürk, önemli değerlendirmelerde bulundu.

GÜNDEM 09.02.2021, 04:33
Etkilenen değil değerlendiren bir düşünce yapısına sahibiz
Asiltürk, Milli Görüş Hareketi’nin önemine dikkat çekerek, “Farklı fikir ve akımlardan etkilenen değil, farklı fikir ve akımları, kendi fikir yapımız içerisinde değerlendiren bir düşünce yapısına sahibiz. Bu hassasiyet Millî Görüş’ün olmazsa olmaz kuralıdır” dedi.
Millî Görüşçü Kuruluşlar’ın (MİLKO) ‘Şuur Dersleri Avrupa Sorumluları Toplantısı’ gerçekleştirildi. Millî Görüş Lideri Oğuzhan Asiltürk başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, online olarak yapıldı. Açılışını MİLKO Genel Sekreteri ve Saadet Partisi Başkanlık Divanı Üyesi İlyas Tongüç’ün yaptığı toplantıya Şuur Dersleri Avrupa Sorumlusu Safa Şener başta olmak üzere diğer sorumlular katıldı.  Zoom üzerinden yapılan toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Asiltürk, Millî Görüş’ün farklı fikir ve akımlardan etkilenen değil, onları kendi fikir yapısı içerisinde değerlendiren bir düşünce yapısına sahip olduğunun altını çizdi.

Şuur Dersleri Avrupa Sorumluları Toplantısı’nda Millî Görüş Hareketi’nin öneminden bahseden Millî Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Millî Görüş Hareketi’nin yarım asırdır, teşkilat yapısında birliği korumayı başardığını ve birlik içerisinde siyaset üretmenin bereketini gördüğünü söyledi. “Hareketimizin en tepe noktasından en alt kademesine kadar var olan fikir birliği, en güçlü yönümüzdür” diyen Asiltürk, konuşmasına şöyle devam etti: “Farklı fikir ve akımlardan etkilenen değil, farklı fikir ve akımları, kendi fikir yapımız içerisinde değerlendiren bir düşünce yapısına sâhibiz. Bu hassasiyet Millî Görüş’ün, olmazsa olmaz, kuralıdır. Bizler Müslümanız. Düşüncelerimizin Müslüman kimliği ile uyumlu ve inanç değerlerimize uygun olması tabiidir. İnancımız, şahsi hayatımızda da, sosyal ve siyasi hayatımızda da değerlerimize uygun düşünmemizi gerektirir.”

“Millî Görüş  ‘Yeni Bir Dünya’yı kurma hareketidir” diyen Asiltürk, “Millî Görüş’ün temeli; şefkat ve merhamettir. Gayesi ise; bütün insanlar için saadet, refah, itibar ve saygınlığın sağlanmasıdır. Millî Görüş’e göre, Allah’ın insanlara doğuştan verdiği yaşama, aklın korunması, inancın korunması, neslin korunması ve malın korunması hakları, inanan inanmayan bütün insanlar için geçerlidir. Ve bu hakların tamamı devletin koruması altındadır. Millî Görüş, Hakk’ı üstün tutan bir anlayışa sâhiptir, kaba kuvvete karşı hakkı, hukuku, adâleti savunur. Millî Görüşçülerin inancı, üç esastan meydana gelmiştir. Birincisi maneviyatçı olmak, dünyacı olmak değil, âhireti hesaba katmak.  İkincisi Hakk’ı üstün tutmak. Üçüncüsü de nefis terbiyesini esas almaktır. Peygamberler nefis terbiyesini esas almışlar, firavunlar ise nefislerine uymayı, nefse esareti esas almışlardır. İnanan insanlar peygamberleri örnek alırlar, firavunları değil... Biz Millî Görüşçüyüz, hem kendimizin hem bütün insanlığın Hakk’ı üstün tutmasını, maneviyatçı olmasını, nefis terbiyesini esas almasını arzu ediyoruz. Herkese bunları anlatıp saadetin ancak bunlarla mümkün olduğunu duyurmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Millî Görüşçü Kuruluşlar olarak bu hedef ve gaye için Şuur Dersleri başlattıklarını hatırlatan Asiltürk, sözlerini şöyle noktaladı: “Toplumumuzun milli ve manevi değerlerini yeniden hatırlatmak, aile kurumunu yeniden ayağa kaldırmak, milletimizin geleceği olan genç nesillerimizi ahlaksızlık girdabından kurtarmak, dinimizin ve tarihimizin milletimize yüklediği misyonu, kimliği ve duruşu yeniden hatırlatmak, iyiliği emretme ve kötülükten menetme görevini yerine getirmek için ‘İslami Şuur Dersleri’ adı altında muhteşem bir manevi kalkınma projesi başlattık.”

Programın açılışını gerçekleştiren MİLKO Genel Sekreteri ve Saadet Partisi Başkanlık Divanı Üyesi İlyas Tongüç ise “Yaptığımız çalışmalar, meyvelerini vermeye başladı. Artık hem Türkiye’de hem Avrupa’da ‘Şuur Dersleri’yle binlerce kişiye ulaşıyoruz. Hedefimiz her mahalleye, her eve girmektir.  Yaptığımız toplantılarda bütün kesimlere ulaşmaya çalışıyoruz. Bu halka büyüyerek yayılacak her tarafa inşallah” dedi.

Millî Görüş’ün ‘Önce Ahlak ve Maneviyat’ düsturuyla genç nesilleri yetiştirdiğini kaydeden Asiltürk, “Yetiştirdiği gençlerin memleketine, milletine ve bütün Müslüman toplumlara hayırlı bir fert olmasına gayret ettiği gibi bu gençlerin îmanına ve ahlâkına da sâhip çıkarak itikâdi sapıklıklara, ılımlılığa, diyalogculuğa, hadis ve sünnet inkârcılığına yönelmesine de engel olmuştur. 50 yıldır yapılan bu muazzam çalışmalar ve projeler de göstermektedir ki, Millî Görüş Hareketi bütün insanlığın kurtuluş hareketidir. İhtiyarî değil mecbûridir. Çünkü düzenin böyle yürümesi mümkün değildir. Millî Görüş’ün geliştirilmesi ve uygulamaya konması lâzımdır. Bu hususta hepimize görev düşüyor. Hepimiz bütün gücümüzle bu hedefi gerçekleştirmek için çalışmak zorundayız.  Millî Görüşçüler olarak üzerimizde; inananların inandığı gibi yaşayabileceği, haksızlıkların olmadığı, ‘Yaşanabilir Bir Türkiye’yi, arkasından mazlum milletlere yardım edebilecek güçte ‘Yeniden Büyük Türkiye’yi ve son hedef olarak da hak ve adâlete dayalı ‘Yeni Bir Dünya’yı kurma sorumluluğu var. Allah’ın izniyle şuurlanacak, çelikleşecek, programlarımızı gerçekleştireceğiz. Bu çalışmaları yaparak Allah’ın lûtfu ile ‘Yeni Bir Dünya’nın kurulması için çalışacağız” dedi.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 09 Şubat 2021
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Trabzonspor 23 42
5. Alanyaspor 23 41
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 23 38
8. Karagümrük 23 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 23 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Rizespor 23 26
14. Kasımpaşa 23 26
15. Konyaspor 22 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 20 44
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 20 34
8. Altınordu 20 34
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Leeds United 22 32
11. Arsenal 23 31
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 23 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 20 51
2. Barcelona 21 43
3. Real Madrid 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Celta de Vigo 22 26
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 21 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16