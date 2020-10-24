Etiyopya'da sert koronavirüs önlemi! Maske takmayana iki yıl hapis

Dünyayı aylardır etkisi altında tutan yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) pandemisinde vaka sayısının yüksek seyrettiği Afrika kıtasında sert önlemler devreye sokulmaya başladı.

Reuters'ın haberine göre Etiyopya'da başsavcılık ofisinden yapılan açıklamada, salgının yayılmasını önlemek için getirilen önlemleri kasten ihlal eden kişilerin cezalandırılacağı bildirildi.

Savcılığın çarşamba günü Facebook hesabından paylaşılan açıklamada, yeni kanunun kuralları ihlal eden kişiler için para ve iki yıla kadar hapis cezası getirdiği kaydedildi.

Söz konusu kararın, olağanüstü halin kaldırılmasının ardından vatandaşların kurallara uymayıp dikkatsiz davranması üzerine alındığı belirtildi.

Ülkedeki kısıtlamalar halka açık yerlerde maske takma zorunluluğu getirmenin yanı sıra tokalaşmayı ve masada üç kişiden fazlasının oturmasını yasaklarken, yaklaşık iki metre sosyal mesafeye uyulmasını da gerektiriyor.

Sağlık Bakanı Lia Tadesse perşembe günü paylaştığı tweet'te "Şimdilerde Kovid-19 hiç ortalarda yok gibi, halkımız özen göstermiyor. Muhtemelen hastalığın yayılmasını hızlandıracak bu durum ulusal bir tehdide de yol açabilir" ifadesini kullandı.

Afrika'nın nüfus açısından ikinci büyük ülkesi olan Etiyopya, pandemiyi durdurmak için nisan ayında olağanüstü hal kararı almış ve eylül ayında bu uygulamayı sonlandırmıştı.

Etiyopya ayrıca ağustosta gerçekleştirilmesi planlanan bölgesel seçimleri ve meclis seçimlerini salgın nedeniyle gelecek yıla ertelemişti.

Resmi rakamlara göre salgında 91 binden fazla kişinin enfekte olduğu ülkede can kaybı bin 400'e yaklaştı.

