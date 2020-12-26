Etiyopya'da katliam! Katledilenlerin sayısı 207 oldu

Etiyopya Halkların Temsilcileri Meclisi'ne bağlı Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu (EHRC), tarafından yapılan yazılı açıklamada, Metekel bölgesindeki katliamda ölenlerin sayısının 207 olduğu belirtildi.

Ölenlerden 133'ünün erkek, 35'inin kadın, 17'sinin çocuk ve 20'sinin yaşlı olduğu ifade edilen açıklamada, 2 kişinin de kaldırıldığı hastanede tedavi sırasında hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, hükümete sivilleri koruma ve bölgeyi terk eden binlerce kişi için acil yardım ulaştırılması çağrısı yapıldı.

