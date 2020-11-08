Etiyopya devlet başkanı istihbarat başkanını kovdu!

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, ulusal ordu birliklerine saldıran Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) karşı tüm sabrın tükendiğini ve orduya harekete geçmesi emri verdiğini söylemişti. Aradan geçen beş günün ardından Etiyopya Başbakanı hiç bir neden belirtmeden istihbarat başkanı ve dışişleri bakanı görevden aldı.

Etiyopya Başbakanı Abiy, iç savaş riskine rağmen Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile diyalog kurmaktan kaçınıyor. Abiy, Etiyopya siyasetinde etkili olan Tigray'a karşı askeri bir kampanya yürütüyor.

Etiyopya Başbakanı Abiy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla hiçbir neden göstermeden istihbarat başkanı, genel kurmay başkanı ve dışişleri bakanı görevden aldığını açıkladı. Başbakan Yardımcısı Demeke Mekonnen yeni dışişleri bakanı olarak atanırken, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Birhanu Jula Genelkurmay başkanlığına terfi ettiğini söyledi. İstihbarat Başkanlığına ise Temesgen Tiruneh getirildi.

Birleşmiş Milletler tarafından Cumartesi günü yayınlanan bir raporda, dokuz milyon insanın yaşadığı Etiyopya’nın Tigray bölgesinde çatışmaların artmasından dolayı göç etme riski taşıdığını belirtti. Aynı zamanda Tigray’de Çarşamba günü yapılan olağanüstü hal ilanının gıda ve diğer yardımları engellediği yönelik uyarıda bulundu.

Reuters'e konuşan bir askeri ve iki diplomatik kaynağın verdiği bilgiye göre Etiyopya askeri uçağının Tigray’ın başkenti Mekelle’deki havaalanının yanında bulunan askeri bölgenin bombaladı. Saldırıda meydana gelen hasar ise belli olmadı.

