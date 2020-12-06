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Ethem Sancak'ın yeğeni Murat Sancak'a arsa tahsis edilmesine tepki

2 gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla, Ethem Sancak'ın yeğeni Murat Sancak'a ait Maxicells A.Ş.'ye İstanbul Silivri'de 172 bin metrekarelik arsa tahsis edilmesine CHP'den ilk tepki geldi.

GÜNDEM 06.12.2020, 11:39
Ethem Sancak'ın yeğeni Murat Sancak'a arsa tahsis edilmesine tepki
CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, yerli ve milli kan ürünü üretimi yapan Maxicells A.Ş.’ye 172 bin metrekarelik arsa tahsis edilmesini eleştirdi. İhale verilen şirketin işadamı Ethem Sancak'ın yeğeni işadamı Murat Sancak'a ait olduğu belirtildi. Özgür Özel, "Devlet eliyle dünyadaki en ucuz kan ürünlerini bulup, istediği fiyattan satan bir tekel yaratılmıştır. Sancak ailesine Tank Palet Fabrikası kadar stratejik bir meselede yine büyük imtiyazlar verilmektedir. İktidar partisinin devletin tüm imkanlarını kendisine yakın işadamları için seferber ettiği bir dönemi yaşamaktayız." dedi. CHP’li Özel, yaptığı yazılı açıklamada İstanbul Silivri’de arsa rayiç değeri de çok yüksek olduğu anlaşılan 172 bin metrekarelik bir arsanın Ethem Sancak’ın yeğeni Murat Sancak’a ait Maxicells İlaç Sanayi Anonim Şirketi’ne münferit yatırım yeri olarak tahsis edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı’nın Resmi Gazete’de yayımlanmasına tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MaxicellsA.Ş.’ye 172 bin metrekarelik arsanın tahsis edilmesine tepki göstererek, “Görülmemiş bir karlılıkla yandaş bir işadamına verilen bu ihalede bugün gelinen noktada hiçbir sözünü tutmayan bir şirkete ceza verilmesi gerekirken bir de üstüne 172 bin metrekarelik bir arsanın tahsis edilmesi kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. Tıpkı Tank Palet Fabrikası’nda olduğu gibi yerli ve milli kan ürünü yapılacak diye çıkılan yolda yine Katarlı bir şirketin buraya ortak edilme olasılığı herkesi düşündürmektedir” ifadelerini kullandı. 

Özel, 19 Mayıs 2017’de Sağlık Bakanlığı, Kızılay ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan protokole dayanılarak yerli ve milli kan ürünü üretimi için yapılan ihale için 18 firmayla başlayan müzakere sürecinin şeffaf olmayan bir yöntemle Sancak’ın Maxicells’ine verildiğini ileri sürdü. 

Özel, “Bu süreçte Avrupa’da üç ay miadı kalmış kan ürünlerini bedavaya ülkeye sokup, yüzde 1800 karlarla hastalara ve eczanelere fatura ettiler. Bu ihale onlara Türkiye’de 5 tane kan toplama merkezi kurmaları, 5 yıl içinde devletten aldıkları arazide kan ürünü üretmeleri için verilmişken, aradan geçen süre zarfında hiçbir faaliyete başlanmamış hiçbir çivi çakılmamıştı. Görülmemiş bir karlılıkla yandaş bir işadamına verilen bu ihalede bugün gelinen noktada hiçbir sözünü tutmayan bir şirkete ceza verilmesi gerekirken bir de üstüne 172 bin metrekarelik bir arsanın tahsis edilmesi kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. Hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmeyen bir şirkete karşı devlet tüm yükümlülüklerini fazlasıyla yerine getirmektedir.” dedi.

Konuya ilişkin TBMM Başkanlığı’na soru önergesi de verdiğini belirten Özel, “Türkiye’nin imtiyazlı tek kan ürünü satıcısı haline gelen MaxicellsA.Ş.’ye tüm şirketlerin teknolojik bilgileri de teslim edilmiş ve çok stratejik bir konuda yeni bir istismar alanı yaratılmıştır. Devlet eliyle dünyadaki en ucuz kan ürünlerini bulup, istediği fiyattan satan bir tekel yaratılmıştır. Sancak ailesine Tank Palet Fabrikası kadar stratejik bir meselede yine büyük imtiyazlar verilmektedir. İktidar partisinin devletin tüm imkanlarını kendisine yakın işadamları için seferber ettiği bir dönemi yaşamaktayız. Ayrıca tüm sektörce de bilindiği biçimiyle şu an ilgili şirket bu yatırımı yapabilecek kapasiteye sahip değildir. Tıpkı Tank Palet Fabrikası’nda olduğu gibi yerli ve milli kan ürünü yapılacak diye, bu kadar stratejik bir konuda yine Katarlı bir şirketin buraya ortak edilme olasılığı herkesi düşündürmektedir.” ifadesini kullandı.

Murat Sancak, 2017 yılında SGK, Sağlık Bakanlığı ve Kızılay’la ‘plazmadan yerli ilaç üretme tesisi kurmak’ için protokol imzalamıştı. Maxicells tarafından hazırlatılan proje tanıtım dosyasında Silivri’deki araziye inşa edilecek fabrikanın maliyetinin 4.7 milyar TL’yi bulacağı ifade edilmişti.
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