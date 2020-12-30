Ethem Sancak TOGG Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, Türkiye’nin Otomobili Girişimi Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.( TOGG) Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti.

Ethem Sancak’ın istifasının ardından, yerine BMC İcra Kurulu Başkanı Bülent Denkdemir’in gelmesine oy birliği ile karar verildi. Denkdemir’in görevi devralması ise Sancak’ın görev süresini tamamlamasıyla gerçekleşecek.

