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Ethem Sancak TOGG Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti
BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, TOGG Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti.
GÜNDEM 30.12.2020, 03:32
BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, Türkiye’nin Otomobili Girişimi Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.( TOGG) Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti.
Ethem Sancak’ın istifasının ardından, yerine BMC İcra Kurulu Başkanı Bülent Denkdemir’in gelmesine oy birliği ile karar verildi. Denkdemir’in görevi devralması ise Sancak’ın görev süresini tamamlamasıyla gerçekleşecek.
Ethem Sancak’ın istifasının ardından, yerine BMC İcra Kurulu Başkanı Bülent Denkdemir’in gelmesine oy birliği ile karar verildi. Denkdemir’in görevi devralması ise Sancak’ın görev süresini tamamlamasıyla gerçekleşecek.
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