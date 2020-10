Et ithalatında ortaya çıkan şok fatura: Hayvancılığa darbe vuruluyor

Et ve Süt Kurumu’nun, yerli üreticiden almadığı fiyata yurtdışından et ithal ettiği ortaya çıktı. Türkiye ikili ilişkiler kapsamında Bosna Hersek’te et ithal ederken, ithal edilen etin fiyatı bugüne kadar bilinmiyordu. Bosna Hersek’ten ithal edilen etle ilgili olarak ortaya çıkan 17 Ağustos 2020 tarihli fatura, yerli üreticiden daha pahalı bir fiyata Bosna Hersek’ten et ithal edildiğini ortaya çıkardı.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştiraki olan Tareks Hayvancılık’ın Bosna Hersek’te kurduğu Tareks BH şirketi üzerinden Et ve Süt Kurumu’na ithal edilen Bosna Hersek menşeli soğutulmuş kemiksiz sığır eti, kilogramı 5.20 Euro’dan Türkiye’ye getirildi. Ağustos ayında Euro kuru 8.7 lira iken, ithal edilen etin kilogram maliyeti 45 lira oldu.

Diğer yandan Et ve Süt Kurumu Ağustos ayında yerli besicinin hayvanını karkas kesim fiyatı olarak 32 liradan kesiyordu. Bunun kemiksiz et fiyatı karşılığı ise 38, 39 liraya ediyor. Bu rakamlara göre, Et ve Süt Kurumu yerli besicinin hayvanını kemiksiz et olarak 38, 39 liradan alırken, Bosna Hersek’ten kemiksiz etin 45 liradan ithal edilmesi dikkat çekti.

Ağustos ayında Bosna Hersek’ten 1645 ton soğutulmuş kemiksiz et ithal edilirken, bunun karşılığında 8 milyon 554 bin Euro ödendi.

Söz konusu ortaya çıkan fatura, Türkiye’de ne kadar çarpık bir hayvancılık politikasının uygulandığını da gözler önüne serdi. Yerli üretici artan maliyetlere rağmen zararına hayvanlarını kestirmek zorunda kalırken, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ikili ilişkiler gerekçe gösterilerek bu ülkeden daha pahalıya et ithal edilmesi manidar bulundu.