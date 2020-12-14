Esvatini Başbakanı Dlamini hayatını kaybetti

Esvatini Başbakanı Ambrose Dlamini, koronavirüs nedeniyle Güney Afrika'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Başbakan Yardımcısı Themba Masuku, yaptığı yazılı açıklamada, "Majesteleri, Sayın Başbakan Ambrose Dlamini'nin üzücü ve zamansız vefatından milleti haberdar etmemi emretti. Ekselansları bu öğleden sonra, Güney Afrika'da bir hastanede tıbbi bakımdayken yaşamını yitirdi." ifadelerini yer verdi.

52 yaşındaki kasım ayı ortalarında yakalandığı virüsle bir buçuk ay mücadele eden Dlamini, tedavisinin hızlanması için 2 Aralık'ta Güney Afrika’da bir hastaneye götürülmüştü.

Ülkede 18 yıldan fazla bankacılık sektöründe çalışan Dlamini, 2010-2018'de ülkenin en büyük telekomünikasyon şirketi olan MTN'nin başkanlığını yapmıştı.

Dlamini, 2018 yılında ülkenin başbakanı olarak atanmıştı.

