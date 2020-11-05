Esnek çalışma nedir? Esnek çalışma kimleri kapsıyor?

Koronavirüs salgını İstanbul'da rekor üstüne rekor kırarken virüsün yayılımını önlemek için yeni mesai düzenlemesine gidildi.

İstanbul Valiliği'nce alınan kararda kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanacağı duyuruldu.



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs salgınının Türkiye’deki merkez üssü haline gelen İstanbul hakkında açıklamalarda bulundu.

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, sanayi sektörü çalışanları için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemlerinin belirlenmesi konularının görüşüldüğü toplantının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklamalarda bulundu.

9 Kasım'dan itibaren sanayi kesimi çalışanları saat 07:00'de mesaiye başlayacak.

Bu karar 9 Kasım Pazartesiden itibaren uygulanacak.



Vali Yerlikaya yaptığı açıklamada esnek çalışma saatleri konusunda ayrıntılı bilgi verdi.

Buna göre 60 yaş ve üstü çalışanlar, hamileler, kronik rahatsızlığı bulunanlar, 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın personeller idari izinli olarak evden çalışacaklar. 9 Kasım'dan itibaren sanayi kesimi çalışanları saat 07:00'de mesaiye başlayacak.

Vali Yerlikaya şöyle konuştu;

"Bildiğiniz gibi İstanbul’da tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren kademeli mesai uygulamasına geçmişti. Kamu hizmetlerini aksatmayacak, salgının etkilerini azaltacak biçimde, bugünden itibaren, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamını genişletiyoruz."

