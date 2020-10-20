Esnek çalışma kanunlaştırılmak isteniyor

İstihdam Teşvikine İlişkin Kanun Teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Çalışma hayatında esnek ve güvencesiz çalışmayı yaygınlaştıracağı öngörülen Teklif’e ise işçi konfederasyonlarından tepkiler geldi. Konfederasyonlar, işçinin haklarına tırpan vurabilecek her türlü adımın kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Çalışma hayatında büyük tartışmalara neden olan İstihdam Teşvikine İlişkin Kanun Teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan Yeni Ekonomik Program içinde de yer alan esnek çalışma, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlar ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı Kanun Teklifi emek cephesinde de tartışmaları beraberinde getirdi.



Yaşanan ekonomik krizden çıkmanın yolunun işçinin haklarına tırpan vurulmaması olduğu eleştirisinde bulunan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Çalışanların yüzde 87’sinin örgütsüz, yaklaşık yüzde 34’ünün kayıt dışı olduğu ülkemizde bu sorunların çözülmeden çalışma hayatında esnek bir düzene geçilmesi iş barışını olumsuz yönde etkileyecektir. Ulusal ekonomilerin, işletmelerin varlığını sürdürmesi ve büyümesi düşük işgücü maliyeti ve dolayısıyla işgücü piyasasının daha da esnekleştirilmesi politikalarıyla başarılı olamaz” dedi.



Esnek çalışma kavramının, güvenceli esnek çalışma olarak ele alınması gerektiğini vurgulayan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, işin ve işkollarının gereği olarak ihtiyaç noktasında esneklik konularının konuşulabileceğini belirtti. Arslan, “Arzu ettiğimiz sistem, tam gün çalışma ve örgütlülüğün devam etmesi, sendikal yapıların devam etmesi, toplu sözleşme düzeninin devam etmesidir. Ancak bunu hayata geçirmek için sendikaların yapması gereken en temel görev, sendikal örgütlülüğün başarılmasıdır. Sendikal örgütlülüğü başarırsak evden çalışanlar da dahil esnek çalışmanın her türlü modeliyle mücadele etmemiz çok daha kolay olur” ifadelerini kullandı.



DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise çalışma hayatı ile ilgili düzenlemelerin taraflarıyla konuşulup müzakere edilmesi gerektiğini kaydetti. Teklifin hükümetin pandemi sürecinin başından bu yana yükü işçinin omuzlarına yükleme anlayışının devamı olduğunu kaydeden Çerkezoğlu, şunları söyledi: “Özellikle işverenlere çok ciddi teşvikler getirilmesi gündemde. İşsizlik sigortası fonundan işverenlere bol kepçe teşvik ve destek var. İstihdamı artırmak adına yapılan bu teşvik ve desteklerle işsizlik azalmıyor. Kalıcı istikrarlı bir politika yaratıp çalışma saatlerini düşürmek yerine işverene teşvik artırılmaya çalışılıyor. Bunun doğru olmadığını geçmişte de gördük.”

