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Esnaflar dikkat! Gelir kaybı ve kira desteği için başvurular başladı!
Koronavirüs salgını nedeniyle büyük zararlara uğrayan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek desteklere ilişkin başvurular alınmaya başladı. İşte başvuru şartları...
GÜNDEM 30.12.2020, 16:23
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Koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek gelir kaybı ve kira destekleri için başvurular başladı.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre başvurudan 'Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamında belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen vatandaşlar faydalanacak.
Başvurular e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak ve 10 gün süreyle yani 8 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek.
Yaşanabilecek yoğunluğu önüne geçebilmek için başvurular, T.C. Kimlik Numarasının son hanesine göre alınacak.
T.C. Kimlik Numarasının son hanesi '0' olan vatandaşlar 30 Aralık 2020 Çarşamba,
'2' olan vatandaşlar 31 Aralık 2020 Perşembe,
'4' olan vatandaşlar 1 Ocak 2021 Cuma,
'6' olan vatandaşlar 2 Ocak 2021 Cumartesi,
'8' olan vatandaşlar 3 Ocak 2021 Pazar günü başvurabilecek.
4-8 Ocak 2021 tarihleri arasında da tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek."
Başvuru sonuçları destek başvuruları tamamlanmasının ardından www.turkiye.gov.tr adresinden açıklanacak.
Hak sahiplerine yapılacak ödemeler ise Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak.
Başvuruya ilişkin tüm süreçler turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığı ile yürütülecek.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre başvurudan 'Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamında belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen vatandaşlar faydalanacak.
Başvurular e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak ve 10 gün süreyle yani 8 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek.
Yaşanabilecek yoğunluğu önüne geçebilmek için başvurular, T.C. Kimlik Numarasının son hanesine göre alınacak.
T.C. Kimlik Numarasının son hanesi '0' olan vatandaşlar 30 Aralık 2020 Çarşamba,
'2' olan vatandaşlar 31 Aralık 2020 Perşembe,
'4' olan vatandaşlar 1 Ocak 2021 Cuma,
'6' olan vatandaşlar 2 Ocak 2021 Cumartesi,
'8' olan vatandaşlar 3 Ocak 2021 Pazar günü başvurabilecek.
4-8 Ocak 2021 tarihleri arasında da tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek."
Başvuru sonuçları destek başvuruları tamamlanmasının ardından www.turkiye.gov.tr adresinden açıklanacak.
Hak sahiplerine yapılacak ödemeler ise Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak.
Başvuruya ilişkin tüm süreçler turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığı ile yürütülecek.
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