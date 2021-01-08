Esnafın çığlığına kulak verilmeli

Kentin tarihi Sur ilçesinde bulunan pasaj esnafının sorunlarını dinleyen Saadet Partisi Diyarbakır İl Başkanı Fesih Bozan, pasajda kiracı durumunda bulunan esnafın içinden geçtiğimiz bu zorlu dönemlerde dükkânlarından çıkartılmasının büyük mağduriyetlere yol açacağını kaydetti.



Devletin ve siyasetçilerin temel görevinin vatandaşın sorunlarını çözmek olduğunu belirten Bozan, “Kamulaştırılan Mehmet Han Pasajı, eğer yol, okul, sağlık ocağı gibi halkın genelinin faydalanacağı bir proje ise esnaflar da fedakârlık yapmaya hazırdırlar. Ama böyle bir proje olmadığı ve boş bir alan olarak kalacağına göre neden bu yıkımda ısrar ediliyor. Kaldı ki işsizliğin çığ gibi büyüdüğü ve Diyarbakır’da tavan yaptığı bir dönemde yeni ‘işsizler’ oluşturulmuş oluyor. Burada kirada bulunan 70 esnafın 5 kişilik bir nüfusu olduğunu kabul etsek, 350 kişi buradan ekmeğini yiyor. Burası yıkıldığı zaman en az 350 kişi etkilenecek demektir” dedi. Pasajda kiracı durumunda olan esnafın haklı çığlığına kulak verilmesini kaydeden Bozan, “Unutulmasın ki devlet halk için vardır. Biz Saadet Partisi olarak, bugün devleti idare eden yetkililerimizin, devleti ‘gardiyan devlet değil garson devlet’ olarak görmelerini umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.

