Esnafa kira yardımı ne zaman başlayacak? Nasıl başvurulacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 14 Aralık’ta koronavirüs ve ekonomi destek paketi ile yapıldı. Bir süredir detayları beklenen esnafa kira yardımı ve esnafa hibe verilmesi ile ilgili önemli kararlar geldi. Esnafa hibe desteği ile yapılacak yardımlar çeşitli şekilde uygulanacak.



Esnafa verilecek ilk yardım 1000 TL yardım olacak. 3 ay boyunca uygulanması beklenen bu yardım ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı;



Ayrıca yıl sonuna kadar yüzde 20 stopaj oranı yüzde 10 olarak uygulanacak. Yine bir çok sektördeki KDV indirimi 1 Haziran’a kadar sürecek.

Kira desteği olarak sunulacak rakam ise büyükşehirlerde aylık 750, diğer şehirlerde 500 TL olacak.



Kira desteğinin İçişleri Bakanlığı genelgesi ile netleşmesinin ardından başlaması bekleniyor. Konu ile ilgili yakın zamanda gelecek İçişleri Bakanlığı kararı beklenecek.

Konu ile ilgili başvuruların alınması bekleniyor. Başvuru adresi geldiğinde yine haberimizde bulabilirsiniz.

“Esnafa kira desteği yapacağız. 806 bin 871 vatandaş ile kısıtlama nedeniyle salgından etkilenen 432 bin 567 vatandaşımız var. 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan bu kesime 3 ayda her ay 1000 TL vereceğiz. Hibe desteği vereceğiz.”

